Son 24 saatte en iyi performans gösteren popüler altcoin’lerden biri de Bitcoin Cash (BCH) oldu.

Lider kripto para birimi Bitcoin, geride bıraktığımız günlerde en kötü hafta sonlarından birini geçirdi. 61.000 doların altına kadar gerileyen BTC, yeni haftayla birlikte tekrar yükselişe geçti ve şu anda 66.000 doların üzerinde işlem görüyor.

Cuma günü ve hafta sonu yaşanan düşüşler sırasında çift haneli oranlarda değer kayıpları yaşayan altcoin’ler de Bitcoin’le birlikte toparlanmaya başladı. Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında SOL, TON, ETH, UNI, MATIC ve BCH yer alıyor.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Kripto para piyasasında son 72 saat oldukça hareketli geçti. Cuma gününe oldukça sakin başlayan BTC, 70.000 dolar ile 71.000 dolar aralığında işlem görüyordu.

Ancak ilerleyen saatlerde Fed’in Atlanta ve San Fransisco bölge başkanlarınının ABD merkez bankasının yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeyi düşünmediğini açıklamasının ardından Bitcoin ve altcoin’ler düşüşe geçti.

65.000 dolara kadar gerileyen Bitcoin (BTC) sonrasında bir miktar toparlanarak 67.000 dolara döndü. Fakat bu kez de İran ile İsrail arasındaki gerilimin artmasıyla Bitcoin bir kez daha düşüş yaşadı.

61.000 dolara kadar gerileyen BTC böylelikle son birkaç haftanın en düşük seviyesini kaydetti. Sonuç olarak kripto para piyasasında yüz milyonlarca dolarlık tasfiyeler gerçekleşti.

Ancak hareketli geçen hafta sonunun ardından Bitcoin ve altcoin’ler yeni haftaya iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle Hong Kong’da spot Bitcoin ETF’leri ve spot Ethereum ETF’lerinin onaylandığına dair haberin medyaya yansımasının ardından BTC 66.000 doların üzerine yükseldi.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,8 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) 66.312 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,3 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Hafta sonu yaşanan düşüşler nedeniyle birçok altcoin çift haneli oranlarda değer kayıpları yaşadı. Ethereum (ETH) Cumartesi günü 3.000 doların altına geriledi. Son 24 saatte %5,8 oranında toparlanan ETH şu anda 3.249 dolar seviyesinde işlem görüyor.

En büyük 10 kripto para arasında Solana (SOL) %7,2, Toncoin (TON) %8,1 ve Dogecoin (DOGE) %4,5 oranında yükseliş yaşayarak dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

NEO (NEO): %29,4 Core (CORE): %24,5 Beam (BEAM): %19,7 Ondo (ONDO): %19 Render (RNDR): %17,3 Zebec Protocol (ZBCN): %12,3 Dogwifhat (WIF): %14,4 Wormhole (W): %12,7 Conflux (CFX): %12,8 VeChain (VET): %11,8

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %4,2 oranında artarak 2,545 trilyon dolara yükseldi. Kripto para piyasasının toplam değeri bugün yaklaşık 200 milyon dolarlık artış yaşadı.