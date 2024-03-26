Kripto para piyasasının toplam değeri son bir haftada 2,5 trilyon altına geriledikten sonra yeniden toparlandı ve 2,8 trilyon dolara yükseldi.

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişler nihayet pozitife döndü. Bunun sonucunda Bitcoin (BTC) fiyatı yeniden yükselişe geçti. Son 10 gün içerisinde 60.900 dolara kadar gerileyen BTC son 24 saatte toparlanarak 71.000 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de yükselişe geçti. ETF fiyatı da son 24 saatte %5,6 oranında değer kazanarak 3.700 dolara, BNB ise %2,2 oranında değer kazanarak 600 dolar bandına yükseldi.

Bitcoin Tekrar Yükselişe Geçti

Geride bıraktığımız hafta kripto para piyasası için kabus gibi geçti. Öyle ki geride bıraktığımız hafta Salı günü sabah saatlerinde Bitcoin fiyatı FOMC toplantısının yarattığı endişe nedeniyle 60.900 dolar seviyesine geriledi. Fed’in FOMC toplantısının ardından faizi sabit bırakmasının ardından BTC 7.000 dolarlık ani bir yükseliş yaşadı.

Ancak bu yükseliş uzun ömürlü olmadı. Cuma günü 62.500 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bu hafta Pazartesi gününe kadar sessiz kaldı. Bu hafta başında Bitcoin fiyatı yeniden yükselişe geçti. Son 24 saatte 71.500 dolara yükselen Bitcoin böylelikle 15 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesini belirledi.

Son 24 saatte %5,7 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC), şu anda 71.000 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,4 trilyon dolar sınırında. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 seviyesinde.

En Çok Yükselen Altcoin’ler

Son 24 saatte %5,6 oranında değer kazanan ETH 3.650 dolar bandında işlem görüyor. Bu süreçte Dogecoin, Shiba Inu, Polkadot ve Chainlink de kayda değer yükselişler yaşadı.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Dogwifhat (WIF): %19 Fetch.ai (FET): %14 Bonk (BONK): %13,6 Aptos (APT): %13,3 THORChain (RUNE): %12,2 Shiba Inu (SHIB): %12 Theta Network (THETA): %9,7 Algorand (ALGO): %9,6 SingularityNET (AGIX): %9,4 dYdX (DYDX): %9,3

Son 24 saatte yaşanan yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %2,9 oranında arttı ve 2,819 trilyon dolara yükseldi.