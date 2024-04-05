Son 24 saatte SOL, DOGE, AVAX ve LINK gibi yüksek piyasa değerli altcoin’ler sert değer kayıpları yaşadı.

Son birkaç gündür yatay seyrini sürdüren Bitcoin dün akşam 69.000 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyede reddedilen BTC sonrasında tekrar düşüşe geçti. Sonuç olarak gün içerisinde 66.182 dolara kadar gerileyen Bitcoin yaklaşık bin dolarlık bir toparlanma yaşayarak 67.000 doların üzerine geri döndü.

Son 24 saatte kripto para piyasasının büyük bir çoğunluğu düşüş yaşarken Toncoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic ve Mantle ise %2’nin üzerinde değer kazanmayı başardı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Her şey Pazartesi günü Bitcoin’in 70.000 dolardan 66.000 doların altına gerilemesiyle başladı. Düşüş trendi Salı ve Çarşamba günlerinde de devam etti. Çarşamba günü 64.500 dolarla son 10 günün en düşük seviyesini kaydeden Bitcoin, Perşembe günü bir miktar toparlandı.

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin artmasıyla Bitcoin Perşembe günü 69.000 dolara yükselse de ne yazık ki bu seviyede tutunmayı başaramadı.

Son 24 saatte %1,1 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) 67.025 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti 1,319 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 olarak ölçülüyor.

Dogwifhat (WIF) Çok Sert Çakıldı

Yüksek piyasa değerli altcoin’lerin çok büyük bir bölümü kırmızı renkte. Son 24 saatte %7,4 oranında değer kaybeden SOL 171 dolara geriledi. AVAX, DOGE ve LINK gibi popüler altcoin’ler de %4’ün üzerinde düşüş yaşadı.

Bugün en çok değer kaybeden kripto paralar şu şekilde:

Core (CORE): -%16,9 Ethena (ENA): -%16,8 Dogwifhat (WIF): -%16,3 Jupiter (JUP): -%15,9 Wormhole (W): -%15,1 Aptos (APT): -%10,3 Lido DAO (LDO): -%8,5 Sui (SUI): -%8,4 Solana (SOL): -%7,4 Stacks (STX): -%7,3

Bununla birlikte günlük bazda en çok yükselen kripto para birimleri ise şunlar:

Toncoin (TON): %3,4 eCash (XEC): %2,8 Bitcoin Cash (BCH): %2,8 Ethereum Classic (ETC): %2,9 Bitcoin (BTC): %1

Son 24 saatte gerçekleşen fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,5 oranında azaldı ve 2,615 trilyon dolara geriledi.