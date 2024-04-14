Peter Schiff, Bitcoin fiyatını altın yerine dolarla karşılaştırmayı tercih ediyor. Peter Schiff, Bitcoin’in yanı sıra altının da Cuma günü düşüş yaşadığını söyledi.

Bitcoin son birkaç haftayı sakin geçiriyordu. Ancak bu haftayla birlikte kripto para piyasasındaki manzara tamamen değişti.

ABD merkez bankası Fed’in bölge başkanları tarafından yapılan açıklamalar ve İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısı başlatması sonucunda Bitcoin fiyatı sert bir şekilde değer kaybetmeye başladı. Öyle ki son 24 saatte %6,8 oranında değer kaybeden BTC 61.514 dolara kadar geriledi.

Elbette bu durum Peter Schiff gibi Bitcoin eleştirmenlerinin gözünden kaçmadı. Bitcoin fiyatında yaşanan yaklaşık 10 bin dolarlık düşüşün ardından açıklamalarda bulunan Peter Schiff şunları kaydetti:

Bitcoin kısa bir süre önce 61.000 dolar bandına çakıldı. Bu 26 ons altına eş değer. 2,5 yıl önce Bitcoin fiyatı 37 ons altına eş değerdi. Bu %30’luk bir düşüş demek. Dijital aptalların altını, gerçek altın karşısında ayı sezonunda.

12 Nisan ile 13 Nisan tarihleri arasında yaşanan düşüş sırasında kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 400 milyar dolar azaldı. CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri 2,8 trilyon dolardan 2,350 trilyon dolara kadar geriledi.

Bu sert düşüşte, ABD merkez bankası Fed’in iki bölge başkanının yaptığı açıklamalar ve İran ile İsrail arasındaki gerilimler baş rol oynadı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, merkez bankasının mevcut para politikasından potansiyel pivotunda bir gecikme olacağını öngördü. Her iki başkan da Fed’in yakın gelecekte faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair söylentileri yalanladı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce hala yapacak çok iş olduğunu söyledi.

Öte yandan İsrail’in birkaç hafta önce Şam’daki bir büyükelçilik ek binasında üst düzey bir İranlı komutanı öldürdüğüne dair haberler medyaya yansıdı. Bu gelişme sonrasında İsrail ile İran arasındaki gerilim arttı. İran’ın, İsrail’e karşı saldırı hazırlığına geçtiğine dair haberler medyaya yansıdı.

13 Nisan günü erken saatlerde İran donanması, İsrail bağlantılı bir kargo gemisine el koydu. Tüm bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçti ve İsrail’in baş askeri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, düzinelerce savaş uçağının havada olduğunu açıkladı.

Dün, İran’ın İsrail’e yüzlerce dron ve insansız hava aracıyla kamikaze saldırısında bulunmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden hafta sonu tatilini erkenden sonlandırarak Beyaz Saray’a geçti. Pentagon, olası bölgesel tehditler karşısında İsrail ile doğrudan iletişim halinde olduklarını açıkladı.