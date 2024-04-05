Son dönemde Paribu Ventures markasıyla yaptığı satın alımlarla adından söz ettiren Paribu, yeni bir satın alma işlemine daha imza attı. Paribu, kripto para ve web3 odaklı medya şirketi Kriptomeda’yı satın aldığını duyurdu.

Türkiye merkezli popüler kripto para borsası Paribu, 5 Nisan 2024 tarihinde kripto para odaklı medya platformu Kriptomeda’yı satın aldığını açıkladı. Söz konusu satın alma işlemine dair finansal detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı.

2019 yılında Eray Dengiz tarafından kurulan Kriptomeda, bünyesinde BTCHaber ve Coinkolik gibi markaları barındırıyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Eray Dengiz şunları kaydetti:

Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu, Kriptomeda’yı bünyesine dahil etti. Bu, hem şirketimiz hem de benim için heyecan verici bir adım!

2019’dan beri kripto sektöründe doğru ve hızlı bilgi sunma misyonumuzla öne çıktık. Şimdi Paribu’nun desteğiyle bu misyonumuzu daha da ileriye taşıyacağız.

Bu anlaşma, bağımsız ve tarafsız yayıncılık anlayışımızı koruyarak, milyonlara ulaşma yolunda bize yeni kapılar açacak. Ben de bu yeni dönemde Kriptomeda’nın Direktörü olarak görev alacağım. Bu görevde sektöre öncülük etmeye, yenilikçi projelerle ufuk açmaya devam edeceğiz.