Nisan ayında kilidi açılacak 9 kripto paraya göz atın.

Kripto projeleri; airdrop yoluyla dağıtılan, yönetim ekibine ayrılan veya yatırımcılara rezerve edilen kripto paraları kilitli tutarak, zaman içinde dolaşıma sokmayı tercih edebiliyor. Söz konusu kripto paraların kilidi, önceden oluşturulan takvim doğrultusunda açılarak dolaşıma sokuluyor.

Önde gelen kripto projeleri arasında mart ayında kilit açılımı gerçekleştirecek kripto paraları sizler için derledik.

dYdX (ethDYDX)

dYdX, bir L2 protokolü olarak Ethereum üzerinde de faaliyet gösteriyor. ethDYDX de onun yönetişim token’ı olarak kullanılıyor.

Her ayın ilk günü belirli bir miktar ethDYDX’in kilidi açılıyor. Nisan ayının ilk günü de DeFiLlama verilerine göre 115 milyon dolarlık coin’in kilidi açılacak. Böylece dolaşıma, mevcut arzın yüzde 3,3’üne denk gelen sayıda kripto para girecek.

Sui (SUI)

Sui, nisan ayında en büyük kilit açılım etkinliklerinden birini gerçekleştirecek. 2 Nisan’da toplam 390 milyon dolar değerinde SUI’nin kilidi açılacak.

Dolaşıma girecek kripto paraların büyük kısmını topluluğa ve projeye erken dönemden beri katkı sağlayanlara ayrılanlar oluşturuyor.

Aptos (APT)

Ölçeklenebilir blockchain ağı Aptos, 12 Nisan’da 25 milyona yakın APT’nin kilidini açacak. Söz konusu kriptoların değeri 442 milyon doları aşıyor.

Özellikle yatırımcılara ve geliştiricilere ayrılan kripto paralar dolaşıma girecek. Kilidi açılacak token’lar, toplam arzın yüzde 6’dan fazlasına denk geliyor.

Starknet (STRK)

Ethereum ölçeklenme çözümlerinden bir diğeri Starknet, 15 Nisan’da 139 milyon dolar değerinde kripto paranın kilidini açacak. Bu miktar, henüz yeni bir proje olan Starknet’in dolaşımdaki mevcut arzının yüzde 9’una yakın.

Kilidi açılacak kriptoların tamamı, yatırımcılar ve erken dönem katkı sunanlara ait kripto paralardan oluşuyor.

Sei (SEI)

Sei, blockchain tabanlı bir merkeziyetsiz borsa (DEX) platformu. Bu ayın 15’inde 125 milyon SEI’nin kilidi açılacak.

Dolaşıma girecek kriptoların değeri 104 milyon doların üzerinde. Toplam arzın yüzde 4,6’sına denk geliyor.

Arbitrum (ARB)

Ethereum layer-2 (katman 2) ölçeklenme çözümü Arbitrum, 16 Mart’ta kilit açılım etkinliği gerçekleştirecek. 150 milyon dolar değerinde 92 milyon ARB’nin kilidi açılacak.

Kilidi açılacak 56 milyon ARB, proje ekibine ve danışmanlara ait. Kalanını ise yatırımcıların elindeki ARB’ler oluşturuyor.

Uniswap (UNI)

Merkeziyetsiz borsa (DEX) Uniswap’in kripto parası UNI de ARB ile aynı gün kilit açılımı gerçekleştirilecek. Toplam 8,33 milyon UNI’nin kilidi açılacak. Bu kripto paraların değeri, güncel kur ile 104 milyon doları geçiyor.

ApeCoin (APE)

Popüler memecoin projesi Apecoin, her ay olduğu gibi bu ay da 17 Mart’ta kilit açılımı gerçekleştirecek. Toplam 31,8 milyon dolar değerinde 15 milyon APE’in kilidini açacak.

ImmutableX (IMX)

Immutable, Ethereum tabanlı bir NFT ölçeklenme çözümü olarak faaliyet gösteriyor. IMX de projenin yönetişim token’ı olarak kullanılıyor.

19 Nisan’da değeri 100 milyon doları bulan 34 milyon IMX’in kilidi açılarak dolaşıma girecek.

Optimism (OP)

Optimism, Ethereum blockchain’ini ölçeklendirmek için çalışan bir layer-2 (katman 2) projesi. Optimism, düzenli olarak kilidini açtığı OP’leri dolaşıma sokuyor.

Bu ayın 29’unda 24 milyon civarı OP’nin kilidi açılacak. Toplam miktarın değeri 89 milyon dolara yakın.