Kripto paralar söz konusu olduğunda güvenlik son derece önemlidir. Zira kripto paralar, merkezsiz yapıları nedeniyle paranın kontrolünü yeniden kullanıcısına veriyor. Bu önemli avantajların yanı sıra kullanıcıların sırtına önemli bir sorumluluk yüklüyor.

Kripto paraların güvenli bir şekilde saklanması da bu sorumluluklardan biri. Dolayısıyla kripto paraların benimsenmesi yaygınlaştıkça güvenli ve güvenilir saklama çözümlerine yani kripto para cüzdanlarına duyulan ihtiyaç daha da artıyor.

Bu yazımızda kripto para saklama çözümlerinden “multisig cüzdan” kavramına yakından bakacağız. İşte multisig cüzdanlar hakkında bilinmesi gerekenler.

Çoklu İmza (Multisig) Nedir?

Kripto para dünyasında “multisignature” kavramı yaygın bir şekilde “multisig” şeklinde kısaltılıyor. Bu kavram, birden fazla bireysel imzanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan benzersiz bir dijital imza türünü temsil ediyor.

Ancak multisig yalnızca kripto para sektörüne yönelik bir kavram değil. Multisig, Bitcoin’den önce de vardı ve ysygın olarak kullanılıyordu. 2012 yılıyla birlikte multisig Bitcoin ve kripto para cüzdanlarına uygulanması için çalışmalar başlatıldı. İlk multisg kripto para cüzdanı ise 2013 yılında geliştirildi.

Peki multisig cüzdan nasıl çalışır? Multisig cüzdanları ortak banka hesaplarına benzetebiliriz. Basitçe özetlemek. gerekirse multisig cüzdanlar, iki veya daha fazla imza aynı anda sağlandığında erişilebilen cüzdan türleridir.

Örnek vermek amacıyla Ahmet ve Mehmet’in bankada kiralık bir kasasının bulunduğunu varsayalım. Bu kasa yalnızca hem Ahmet’teki hem de Mehmet’teki anahtarların her ikisi de birlikte kullanıldığında açılıyor. Bu da Ahmet’in ve Mehmet’in birbirlerinden habersiz bir şekilde kasaya erişmesini engelliyor.

Multisig cüzdanlar da benzer bir çalışma prensibine sahip. Çoklu özel anahtar desteği sayesinde multisig cüzdanlar, tek anahtarla erişilebilen kripto para cüzdanlarına kıyasla çok daha güvenli kabul edilir. Zira tek özel anahtarlı cüzdanlar, nispeten daha kolay hedefler olduğundan hacker’lar ve siber saldırganlar genellikle bu tür cüzdanları hedef alıyor.

Multisig cüzdanlar, fon transferi için birden fazla imzaya ihtiyaç duyduklarından, paylaşılan bir cüzdan çözümü arayan işletmeler ve kurumlar için daha iyi bir seçenektir. Multisig cüzdanlar, fonların tek bir kişiye emanet edilmesi veya tek bir özel anahtarın birden fazla kişi arasında paylaşılmasına ilişkin riskleri önemli ölçüde azaltır.

Multisig Cüzdanların Temel Bileşenleri

Multisig cüzdanların temel bileşenlerine giriş yapmadan önce özel anahtar kavramına yakından bakalım. Özel anahtarlar, bir cüzdana erişim ve söz konusu cüzdandan yapılmak istenen işlemlerin yetkilendirilmesi için kritik öneme sahiptir.

Multisig destekli bir cüzdandan işlem yapmak için en az iki veya daha fazla özel anahtar gerekir. Böylelikle cüzdanın ve içerisindeki varlıkların daha güvenli bir şekilde korunması sağlanır. Geleneksel kripto para cüzdanlarına ise yalnızca tek bir özel anahtar aracılığıyla erişilebilir.

Multisig cüzdanlar akıllı sözleşmeler aracılığıyla geliştirilir, tek bir kullanıcı tarafından değil zincir üzerindeki kod tarafından yönetilir. Bu sayede cüzdanın kontrolü tek bir varlıkta yoğunlaşmak yerine sahipler arasında dağıtılır.

Bununla birlikte multisig cüzdanlar esnek bir yapıya sahiptir. Yani bir multisig cüzdan 8 farklı özel anahtara sahipse işlem yapmak için gereken eşik isteğe göre yapılandırılabilir. Yani multisig bir cüzdan işlem yapmak için 8 cüzdandan 5’inin onayını gerektiren kurallar tanımlanabilir. Elbette bu sayı isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.

Bu sayede, küçük bir ekip veya büyük bir kuruluş, multisig cüzdanlarını özelleştirebilir. Dolayısıyla multisig cüzdanlar, kripto paraların güvenli bir şekilde saklanması için çok yönlü bir araç olarak kullanılabilir.

Multisig Cüzdan Nasıl Oluşturulur?

Multisig cüzdan oluşturmadan önce cüzdanın hangi özel gereksinimlere sahip olması gerektiğinin belirlenmesi gerekiyor.

Katılımcı sayısını ve bir işlem için gereken imza sayısını belirleyin. Örneğin 10 kişilik bir şirkette herkese özel anahtar tanımlanabilir ve 10 kişiden 8’inin imzasıyla cüzdanda yetkilendirme yapılabilir. Sayıyı belirledikten bir sonraki işlemde özel anahtarların oluşturulması gerekiyor.

Her bir katılımcı için benzersiz bir özel anahtar oluşturulmalıdır. Bu anahtarlar multisig cüzdanının temelini oluşturur ve işlem yetkilendirmesi için kullanılır. Tüm bu özel anahtarların güvenli bir şekilde saklanması gerekiyor. Zira kaybolmaları durumunda gereken sayıda özel anahtar sunulmadığı sürece işlemler gerçekleştirilemez.

Son aşamada multisig cüzdan için akıllı sözleşmenin yazılması gerekiyor. Bu sözleşme cüzdanı yönetir ve gerekli imza sayısı da dahil olmak üzere işlem kurallarını belirler. Bu akıllı sözleşme aynı zamanda sahipler tarafından zincir üzerinde yönetime olanak tanıyarak cüzdanın güvenliğini ve kontrolünü daha da artırır.

Akıllı sözleşme oluşturulduktan sonra multisig cüzdan kullanıma hazır hale gelir. Fakat akıllı sözleşmeyi düzenli olarak incelemek ve gerektiğinde güncellemek büyük önem arz ediyor. Böylelikle cüzdanın kuruluşunuzun ya da grubunuzun gelişen ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmesi sağlanır. Cüzdanın güvenliğini düzenli olarak kontrol etmek ve olası tehditlere karşı korumak için gerektiğinde güncelleme yapmak da çok önemlidir.

Multisig Cüzdanların Avantajları ve Dezavantajları

Elbette multisig cüzdanların avantajları kadar bazı dezavantajları da var. Örneğin geleneksel kripto para cüzdanlarının aksine multisig cüzdanlar birden daha fazla özel anahtara sahiptir ve bu da korunması gereken daha fazla özel anahtar olduğu anlamına gelir.

Gelin multisig cüzdanların avantajları ve dezavantajlarına yakından bakalım.

Multisig Cüzdanların Avantajları

Gelişmiş güvenlik sunar.

İşlemleri yetkilendirmek için birden daha fazla imzaya ihtiyaç duyar.

Yetkisiz erişim veya dolandırıcılık riskini önemli ölçüde azaltır.

Geleneksel kripto para cüzdanlarına kıyasla daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik sunar.

“Kilit kişi’ riskini de ortadan kaldırarak taraflardan biri olmasa bile işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlarlar.

Fonlara erişimi kaybetme riskini azaltır.

Multisig Cüzdanların Dezavantajları

Amatör kripto para kullanıcıları için oldukça karmaşık bir yapıya sahip.

Teknik beceri gerektiriyor.

Özel anahtarın hatalı kullanımı fonların kaybedilmesiyle sonuçlanabilir.

İşlem yapmak için yeterli imza eşiğine ulaşılması zaman alabilir.