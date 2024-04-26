Bitcoin, Mt. Gox’un ödemelere başlamasıyla satış baskısıyla karşılaşabilir.

Bitcoin, 20 Nisan’da gerçekleşen halving’e doğru yaşadığı düzeltmenin izlerini silmeye çalışıyor. Son 24 saatte neredeyse hiç hareket etmeyen ve 64.500 dolardan işlem gören BTC, 66 bin doları desteğe dönüştürmeye çalışıyor.

Ancak Mt. Gox’un alacaklılara ödeme yapmaya başlaması, kripto para için işleri zorlaştırabilir.

Bitcoin Mt. Gox Nedeniyle Baskılanabilir

İlk Bitcoin borsalarından olan Mt. Gox, 2014’te uğradığı siber saldırı sonucu iflas etti. Saldırıda BTC’lerini kaybeden borsa kullanıcıları, yıllardır varlıklarını geri almayı bekliyor.

Borsaya atanan kayyumlar, ödeme planını oluşturarak son tarih olarak 31 Ekim 2024’ü belirledi. Bu tarihe kadar kullanıcılara ait toplamda 142 bin BTC ve 143 bin Bitcoin Cash (BCH) iade edilecek. İade edilecek BTC’lerin değeri güncel kur ile yaklaşık 9,5 milyar dolar, BCH’lerin değeriyse 73 milyon dolar ediyor.

Kripto araştırma şirketi K33 Research, ödemelerin beklenen tarihten önce tamamlanabileceğini öne sürdü. Şirkete göre, Mt. Gox iadeleri nedeniyle Bitcoin, önümüzdeki haftalarda ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir.

Mt. Gox coin’leri önümüzdeki haftalarda fiyata negatif yönde etkide bulunabilir.

Bitcoin, borsanın kapatılmasından itibaren geçen 10 yılda 800 dolar civarından 66 bin dolara yükseldi. Varlıklarına yıllardır erişemeyen fakat alacakları bu süreçte aşırı değerlenen kullanıcılar, iade edilen kripto paraları satmayı tercih edebilirler.

Raporun yazarları Anders Helseth ve Vetle Lunde, alacaklıların hepsinin satış yapmasının beklenmediğini, ancak bu ihtimalin yine de satış baskısını artıracak bir faktör olacağını ekledi.

Halving’in ise tam tersi bir etkide bulunması bekleniyor. Blok ödülünü yarı yarıya azaltan halving, BTC arzını daraltarak mevcut coin’lerin değerlenmesini sağlıyor. Halving, geçmiş tüm boğa döngülerinin başlangıcı oldu.