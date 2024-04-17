Mike Novograt, ABD’nin borç batağı içerisinde olduğunu ve Bitcoin’in ABD’nin bu durumdan kurtulmasına fayda sağlayabileceğini söyledi.

Galaxy Digital’in kurucu ortağı ve CEO’su Mike Novogratz, ABD’nin içerisinde olduğu borç batağı konusunda hükümete sert uyarılarda bulundu. Novogratz, ABD hükümetini harcalamaları azaltmaya davet etti.

Mike Novogratz, ABD’nin şu anda %125’lik bir borç/GSYİH oranıyla boğuştuğunu ve geçmişte bu tür durumların ekonomik sıkıntılardan hemen önce gerçekleştiğini söyledi.

ABD’nin Borç Sarmalı Bitcoin’le Çözülebilir mi?

Mike Novogratz tarihsel verilere atıfta bulunarak geçmişte bu denli büyük borç yükü içerisinde olan 34 devletten 33’ünün borçlarını yapılandırmak zorunda kaldığını söyledi. Şu anda ABD’nin de benzer bir durumda olduğunu söyleyen Novogratz, işler tam anlamıyla kötüye gitmeden önce hükümetin duruma el atması gerektiğini düşünüyor.

Borç sarmalından çıkmak için hükümetin harcamaları kısmak da dahil olmak üzere sert tedbirler alması gerektiğini belirten Novogratz katı kemer sıkma uygulamalarının gerekliliğine vurgu yaptı.

Uzmanlar, durumun kontrol altına alınmaması halinde devalüasyon gerçekleşebileceğini düşünüyor. Bu tür bir senaryoda insanlar mal varlıklarını Bitcoin’de değerlendirerek olası kayıpların önüne geçmeye çalışabilir.

Mike Novogratz’a göre ABD’lilerin halihazırda yüksek vergi yüküyle karşı karşıya olmasına rağmen hükümetin belirli alanlarda vergileri artırmayı düşünmesi gerekiyor. Novogratz, hükümetin harcama kesintileri ve gelir yaratma arasında bir denge kurarak ekonomik kriz riskini azaltabileceğini öne sürdü.

Mike Novogratz’ın bu tavsiyeleri, ekonomik çalkantı nedeniyle zor durumda olan bankacılık sektörünün geleceğine dair endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

Mike Novogratz sadece günler içerisinde gerçekleşmesi beklenen Bitcoin blok ödülü yarılanmasına ikişkin de görüşlerini paylaştı. Mike Novogratz, blok ödülü yarılanmasının Bitcoin fiyatı üzerinde olumlu etki yaratacağını düşünüyor.

Kiyosaki’nin Bu Konudaki Görüşleri

Zengin Baba Yoksul Baba adlı kitabın yazarı Robert Kiyosaki de ABD ekonomisinin gidişatı konusunda benzer bir fikire sahip. Kiyosaki geride bıraktığımız yıl yaptığı açıklamaların birinde ABD’nin yükselen borç yükünün sonuçlarından kaçınabilmek için altın, gümüş ve Bitcoin gibi gerçek varlıklara yatırım yapmalarını tavsiye etmişti.

Mike Novogratz’ın kurucuları arasında yer aldığı Galaxy Digital bu tavsiyeleri dikkate almış gibi görünüyor. Zira Galaxy Digital bundan kısa bir süre önce 76 milyon dolarlık Ethereum (ETH) satın aldı.