Japonya merkezli Metaplanet adlı bir şirket, Bitcoin’e 1 milyar JPY’lik yatırım yaptı. Şirket cephesinden yapılan açıklamada Bitcoin’in hazine rezerv varlığı olarak kabul edilğini bildirildi.

Michael Saylor’ın MicroStrategy’sinin ardından halka açık bir şirket daha Bitcoin’i hazine rezerv varlığı olarak kabul etmeye başladı.

Tokyo Borsası’nda işlem gören yatırım ve danışmanlık şirketi Metaplanet söz konusu gelişmeyi Pazartesi günü duyurdu. Metaplanet 1 milyar JPY (6,5 milyar dolar) değerinde Bitcoin satın aldığını açıkladı.

Metaplanet’in Bitcoin Stratejisi

Metaplanet, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bitcoin’in şirketin temel hazine rezerv varlığı olarak benimsendiğini bildirdi.

Metaplanet bu hamlenin yalnızca dijital varlıkları benimsemekle ilgili olmadığını aynı zamanda finansın inovasyonla buluştuğu bir geleceğe öncülük etmekle ilgili olduğunu söyledi.

Bu hamlesiyle web2 ile web3 arasında ve dünya ile Japonya arasında köprüler kurmayı planladığını belirten Metaplanet’in web sitesinde şu ifadeler yer alıyor:

Web3, internette blok zinciri temelli dönem için kullanılan genel bir terimdir ve normal hayatta tokenizasyon ve merkezsiz finansı beraberinde getiriyor. Şirketimizin danışmanlık hizmetlerinden bazıları özellikle Web3 stratejisi ve blockchain entegrasyonuna yöneliktir.

Metaplanet’in diğer faaliyet alanları arasında emlak, yüksek kaliteli Japon ürünlerinin ithalatı bulunuyor. Metaplanet’in destekçileri arasında ise kripto para topluluğunun yakından tanıdığı Sora Ventures, UTXO Management ve Bitcoin’in bu yıl 150.000 dolara ulaşacağını tahmin eden Morgan Creek Capital kurucu ortağı Mark Yusko yer alıyor.

Metaplanet, Bitcoin’e rezerv para birimi olarak yatırım yapma kararlarının dijital finans çağına liderlik etme misyonu için önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Metaplanet vs. MicroStrategy

Şu anda Metaplanet’in Bitcoin rezervleri, MicroStrategy’ye kıyasla çok daha az. Nasdaq’te işlem gören iş analitiği şirketi MicroStrategy’nin rezervlerinde 15,39 milyar dolar değerinde 214.245 BTC bulunuyor. Bu da Bitcoin’in toplam arzının %1’inden fazlasına denk geliyor.

2020 yılında rezerv para birimi olarak Bitcoin’e yatırım yapma kararını açıklayan MicroStrategy yıllar içerisinde milyarlarca dolarlık BTC satın aldı. MicroStrategy bu satın alımlar için dönüştürülebilir tahvil teklifleri, borç ihracı ve hisse senedi seyreltme yöntemlerini kullandı.

Dolayısıyla Bitcoin’e maruz kalmak isteyen geleneksel finans yatırımcıları, MicroStrategy hisselerine yöneldi. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya henüz sürülmediği dönemlerde birçok bireysel ve kurumsal yatırımcı, MicroStrategy hisselerine yatırım yaparak bu fırsatı değerlendirdi.

MicroStrategy (MSTR) hisseleri yılın başından bu yana %120 oranında değer kazandı. Bu süreçte Bitcoin ise yalnızca 67,37 oranında yükseliş yaşadı.

Birçok analist, MicroStrategy hisselerinin Bitcoin fiyatına kıyasla iki kat daha fazla yükseldiğine ve bu nedenle zaman içerisinde MSTR hisselerinin değerinin olması gereken seviyelerine gerileyeceğine inanıyor.