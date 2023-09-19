Bu yazımızda en büyük Bitcoin (BTC) hodler’larına yakından bakacağız. Listemizin ilk 3 sırasında Satoshi Nakamoto, Grayscale ve Binance yer alıyor.

Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi Bitcoin’in arzı 21 milyon BTC ile sınırlıdır. Birçok ekonomist ve BTC savunucusu, sınırlı arzı ve deflasyonist yapısı nedeniyle lider kripto para birimi Bitcoin’in gelecekte çok daha değerli hale geleceğine inanıyor.

2023 yılının Eylül ayı itibariyle Bitcoin’in 21 milyon BTC’lik arzının 19,5 milyon BTC’lik kısmı halihazırda dolaşımda. Kalan 1,5 milyon BTC’lik arzın tamamının 2140 yılına kadar dolaşıma girmesi bekleniyor. Bu yazımızın ileriki bölümlerinde en büyük BTC sahiplerine ve sahip oldukları BTC miktarına yakından bakacağız.

İlk Sırada Satoshi Nakamoto Var

Bitcoin’i 2008 yılında yayınladığı “Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi” başlıklı whitepaper ile duyuran Satoshi Nakamoto‘nun 1,1 milyon BTC’ye tahmin olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla Satoshi Nakamoto listemizde ilk sırada yer alıyor.

İkinci sırada ise kripto para yatırım şirketi Grayscale yer alıyor. Digital Currency Group bünyesinde faaliyet gösteren Grayscale, dünyanın en büyük kripto para fonu konumunda. Kısa bir süre önce SEC’e açtığı davayı kazanarak önemli bir zafer elde eden Grayscale’ın rezervlerinde yaklaşık 17,2 milyar dolar değerinde 643.572 BTC bulunuyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ise listede üçüncü sırada yer alıyor. Binance’in rezervlerinde 498.147 BTC bulunuyor. Binance’in bu listedeki en yakın rakibi Bitfinex‘in cüzdanlarında ise 192.508 BTC bulunuyor. Ancak bu Bitcoin’lerin borsalara ait olmadığını, borsaların bu BTC’leri kullanıcıları adına tuttuğunu belirtelim. Aynı durum bu listedeki diğer tüm platformlar için geçerli.

İlginç bir şekilde listemizin beşinci sırasında ABD Hükümeti yer alıyor. ABD Hükümeti bugüne kadar yasa dışı organizasyonlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda milyarlarca dolarlık BTC ele geçirdi. Ancak bu BTC’lerin önemli bir bölümünü sattı. Şu anda ABD Hükümetinin cüzdanlarında 175.000 BTC bulunuyor.

Altıncı sırada ise kripto para topluluğunun yakından tanıdığı bir şirket yer alıyor. Bitcoin destekçisi Michael Saylor tarafından kurulan ABD merkezli MicroStrategy‘nin rezervlerinde 152.800 BTC bulunuyor. Hemen hemen yakaladığı her fırsatta rezerv para birimi olarak BTC’ye yatırım yapan MicroStrategy, en son satın alımını geride bıraktığımız yaz aylarında gerçekleştirdi ve 420 BTC satın aldı.

Listemizin yedinci sırasında Block One (140.000 BTC), sekizinci sırasında OKX (118.334 BTC), dokuzuncu sırasında Robinhood (118.300 BTC) ve onuncu sırasında Winklevoss ikizleri (70.000 BTC) yer alıyor.

Bulgaristan Hükümeti de Bu Listede Olabilir

Yukarıda yer verdiğimiz tüm katılımcıların dışında Bulgaristan Hükümeti de bu listede yer alıyor olabilir. Bulgaristan’da hükümet 2017 yılında yasadışı bir şekilde Bitcoin madencilik operasyonları yürütenlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 200.000 BTC’ye el koydu. Bazı medya kuruluşları el koymayı doğrularken, eski Başsavcı Ivan Geshev böyle bir operasyonu yalanladı.

Ancak aradan geçen sürede Bulgaristan hükümetinin rezervlerinde Bitcoin olup olmadığına dair pek fazla bilgi medyaya yansımadı. Her ne kadar ülkedeki milletvekilleri bu durumu gündeme getirmeye çalışsa da yetkililer bu soruları yanıtsız bıraktı.

Eğer Bulgaristan Hükümeti’nin 2017 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda 200.000 BTC ele geçirdiği yetkililerce doğrulanırsa, Bulgaristan Hükümeti 5,7 milyar dolarlık BTC ile listemizde Binance’in ardından dördüncü sıraya yerleşecek.