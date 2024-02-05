Solana ağında NFT alım satım işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız bu yazı tam size göre. İşte Solana ağındaki lider NFT pazar yeri Magic Eden hakkında bilmeniz gerekenler…

NFT sektörü son birkaç yılda ciddi şekilde büyüdü. NFT’ler, yalnızca Ethereum ağıyla sınırlı kalmayarak diğer ağlara genişledi.

Solana, NFT’ler konusunda en öne çıkan blockchain ağlarından bir tanesi. Bu nedenle Solana ağında son yıllarda birçok farklı NFT platformu geliştirildi. Bunlardan en popüleri ise Magic Eden adlı pazar yeri.

Bu yazımızda Magic Eden nedir, nasıl kullanılır, platformun özellikleri, arayüzü ve çok daha fazlası hakkında kapsamlı bilgilere yer vereceğiz.

Magic Eden Nedir?

Magic Eden, Solana ekosisteminde faaliyet gösteren lider NFT pazar yeridir. Güçlü ürün ve hizmet paketine sahip olan platformun birincil kullanım amacı NFT alım-satımı ve oluşturulması. Bununla birlikte Magic Eden platformu gözetimsiz kripto para cüzdanı, geliştirici kaynakları, NFT ve Web3 projeleri için fırlatma rampası gibi çeşitli temel özelliklere sahip.

Son yıllarda Magic Eden platformu Solana ekosistemiyle sınırlı kalmayarak Ethereum, Polygon ve hatta Bitcoin Ordinals’e genişledi. Magic Eden platformu şu anda birçok farklı blockchain ağındaki sanatçıları, yaratıcıları, NFT meraklılarını tek bir platformda bir araya getiriyor.

Magic Eden, Solana ağında kullanıcı dostu arayüzü, düşük işlem ücreti politikası, kullanıcılar ve içerik oluşturucuları için esnek telif hakkı sistemi, projeler için launchpad platformu ve geliştirici kaynaklarıyla ön plana çıkıyor.

Magic Eden’in En İyi Özellikleri

Magic Eden Cüzdanı

Platformun kripto para cüzdanı, kullanıcılarının çeşitli merkezsiz uygulamaları (dApps), Web3 uygulamaları ve NFT platformları da dahil olmak üzere web3 alanındaki hizmetlere erişim sağlayabilmesi için bir web3 cüzdanı olarak faaliyet gösteriyor. Gözetimsiz bir kripto para cüzdanı olarak faaliyet gösteren Magic Eden Wallet, tarayıcı uzantısı olarak çalışıyor.

Özetle Magic Eden Wallet kullanıcıların kripto para almasına, göndermesine, takas etmesine ve yukarıda yer verilen ağlarda NFT işlemleri gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.

Magic Eden Wallet’ı, Chrome Web Mağazası üzerinden tarayıcınıza indirebilirsiniz.

2024 yılının Şubat ayı itibariyle cüzdan hala beta sürümünde. Bu nedenle Magic Eden Wallet’ı kullanmak isteyenlerin e-posta adreslerini girerek bekleme listesine katılması gerekiyor.

En iyi Solana cüzdanları hakkında daha fazlasını merak ediyorsanız, buradaki bağlantıya tıklayarak “En İyi Solana Cüzdanları” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Geliştirici Kaynakları: Magic Eden Solana & Ordinals API

Magic Eden ayrıca geliştiricilerin Magic Eden Solana API veya Ordinals API kullanarak projelerini oluşturmalarına katkı sağlayacak bir dokümantasyon sayfasına sahip. Söz konusu geliştirici kaynaklarına göz atmak için platformun API kılavuzuna göz atabilirsiniz.

API, NFT meta verilerine, pazar yeri etkinliklerine, koleksiyonlara, listelemelere, tekliflere ve daha fazlasına erişmek için uç noktaları (end-points) sağlayarak geliştiricilerin API aracılığıyla NFT’leri listeleme, NFT satın alma ve teklif verme gibi çeşitli eylemler gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu hizmet her ne kadar ücretsiz olsa da kullanıcılardan web site ve uygulamalarında Magic Eden’a atıfta bulunmaları talep ediliyor.

Magic Eden Launchpad

Launchpad, NFT yaratıcılarının teknik bilgi birikimi olmadan projelerini başlatmalarına yardımcı oluyor. Magic Eden Launchpad, diğer launchpad’lerin yanı sıra projelerin uygulanabilirliğini, yaratıcılığını ve genel kalite standartlarını değerlendirmek için bir eleme süreci uyguluyor.

Magic Eden Launchpad platformunun adaylar için yönergeleri şu şekilde:

Yol haritası: Özel içeriklere veya gerçek dünyadaki etkinliklere ve ticari ürünlere erişim hakkı sağlıyor mu?

Özel içeriklere veya gerçek dünyadaki etkinliklere ve ticari ürünlere erişim hakkı sağlıyor mu? Özgünlük ve yaratıcılık: Bir proje ne kadar fayda ve eşsiz bir değer sunuyorsa Magic Eden Launchpad platformuna kabul edilme şansı o kadar yüksek oluyor.

Bir proje ne kadar fayda ve eşsiz bir değer sunuyorsa Magic Eden Launchpad platformuna kabul edilme şansı o kadar yüksek oluyor. Bağış toplama/finansman olmaması: Yatırım aracı olarak faaliyet gösteren ve özsermaye barındıran koleksiyonlar kabul edilmiyor.

Yatırım aracı olarak faaliyet gösteren ve özsermaye barındıran koleksiyonlar kabul edilmiyor. Telif hakkı politikası: Magic Eden platformunda listelenecek koleksiyonların, platformun hizmet şartlarına ve telif hakkı politikasına uyum sağlaması gerekiyor.

Magic Eden ayrıca listeleme öncesinde iki aşamalı bir değerlendirme süreci uyguluyor:

Güvenlik: Magic Eden Launchpad platformu NFT yaratıcılarını özel bir doğrulama sürecine tabi tutuyor, üçüncü taraf bir borsa cüzdanı kullanılmasını ve Magic Eden ile yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma imzalamalarını zorunlu tutuyor.

Magic Eden Launchpad platformu NFT yaratıcılarını özel bir doğrulama sürecine tabi tutuyor, üçüncü taraf bir borsa cüzdanı kullanılmasını ve Magic Eden ile yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma imzalamalarını zorunlu tutuyor. Kalite: Magic Eden Launchpad platformu, ekip kalitesi, topluluk ve sosyal medya hesaplarının büyüklüğü, sanat kalitesi, farklı ekosistemlerdeki saygın kuruluşlarla ortaklık gibi çeşitli faktörleri değerlendirme sürecinde göz önünde bulunduruyor.

Magic Eden’da Nasıl NFT Listelenir?

Platformda NFT listelemek isteyen içerik üreticilerinin Creator Hub kullanması ve projenin temel bilgilerini göndererek listeleme başvurusunda bulunması gerekiyor. Gönderilmesi gereken temel bilgiler şu şekilde:

Koleksiyonun yayınlanacağı temel blockchain ağı.

Koleksiyonun adı ve sembolü

Koleksiyonun açıklaması

Koleksiyonun profil fotoğrafı

Kategori

Türev koleksiyonu (varsa)

Sosyal medya ve web sitesi bağlantıları

Whitelist (varsa)

Ancak Magic Eden’da proje listelemek o kadar da kolay değil.

Magic Eden gibi önde gelen NFT pazar yerleri listeleme konusunda yüksek standartlara sahip. Zira listeleme başvurusunda bulunan projelerin yalnızca %5 gibi küçük bir kısmı kabul ediliyor. Magic Eden, kullanıcıları için yalnızca en iyi projeleri listelediğinden emin olmak istiyor.

Listeleme sürecinde Metaplex Sertifikalı Koleksiyon (MCC) gibi özellikler karşınıza çıkabilir. Bu, içerik üreticilerinin Magic Eden ekibi tarafından inceleme sürecine tabi tutulmadan zincir üstü bilgiler aracılığıyla belli bir koleksiyonun parçası olarak kolay bir şekilde listelemelerine olanak sağlıyor. Bu sayede listeleme süreci daha akıcı ve verimli hale getiriliyor. Ancak MCC özelliğinin de bazı dezavantajları bulunuyor.

MCC özelliğiyle listelenen koleksiyonlar platformun ana sayfasında yer almayacak ve arama çubuğu üzerinden aratarak erişilemeyecek. Koleksiyona yalnızca doğrudan bir URL aracılığıyla erişilebilecek. Ayrıca kullanıcılara söz konusu NFT koleksiyonu konusunda dikkatli olmaları tavsiye edilecek ve sorumluluk reddi beyannamesi ekranda belirecek.

Bu uyarılar kullanıcıları ilgili NFT koleksiyonu konusunda temkinli olmaya itebilir ve potansiyel yatırımcılarda bir güvensizlik hissi oluşturabilir. NFT koleksiyonunu MCC aracılığıyla listeleyen içerik oluşturucuları, İçerik Oluşturucu Merkezi aracılığıyla listeleme başvurusunda bulunabilir. Eğer başvuru kabul edilirse ilgili koleksiyon Magic Eden’da listelenecektir.

Magic Eden’da Nasıl NFT Alınır ve Satılır?

Yazımızın bu bölümünde Magic Eden platformunda nasıl NFT alınır ve satılır konusuna yer vereceğiz.

Magic Eden’da NFT alım satımı yapmak için ilk olarak sağ üst köşedeki butona tıklayarak cüzdanınızı platforma bağlamanız gerekiyor.

Ethereum ve Polygon ağlarındaki NFT’lerle ilgileniyorsanız MetaMask cüzdanınızı da bağlayabilirsiniz. Biz bu yazımızda Magic Eden platformunda Solana ağı üzerinden nasıl NFT alınıp satılacağını göstereceğiz.

Cüzdanınızı bağladıktan sonra “My Items” sekmesine tıklayarak cüzdanınızdaki NFT’leri görüntüleyebilirsiniz. Buradan satmak istediğiniz NFT’yi seçip ilerleyebilirsiniz. Ayrıca filtreleme ve sıralama özelliklerini kullanarak aradığınız NFT’leri kolaylıkla bulabilirsiniz.

Magic Eden’ın kullanımı kolay arayüzünde şu işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:

Toplu listeleme (Bulk listing)

Hızlı satış

Magic Eden’da Polygon NFT’leri Nasıl Satılır?

Magic Eden’da tıpkı Solana ağında NFT satar gibi kolaylıkla Polygon ağındaki NFT’lerinizi satabilirsiniz.

Bunun için ilk olarak Polygon ağını destekleyen bir web3 cüzdanını Magic Eden’a bağlayın. “My Items” sekmesine tıklayın ve satmak veya listelemek istediğiniz NFT’yi seçin.

İşte hepsi bu kadar. Magic Eden’da Polygon NFT’lerini satmak işte bu kadar kolay.

Magic Eden’da Bitcoin Ordinals Nasıl Satılır?

Magic Eden’da Bitcoin Ordinals satmak biraz daha farklı işlemler gerektiriyor.

Bunun için ilk olarak magiceden.io/ordinals adresine gidin ve Ordinals cüzdanınızı platforma bağlayın. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görülebileceği üzere sizi beş seçenek karşılayacak:

Bu seçeneklerden birini seçtikten sonra, “Prepare Your Wallet” seçeneğine tıklayın. Sonrasında Bitcoin Ordinals için gerekli işlemi tamamlamanız için yeni bir sekme açılacak ve hem Ordinals alıcı adresinin hem de Bitcoin ödeme adresinin hazır olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Hazır olduğunuzda ağın işleminizi gerçekleştirmesini ve onaylamasını bekleyin. İşlem gerçekleştiğinde Bitcoin Ordinals’inizi platformda listeleyebilirsiniz.

Magic Eden’da Solana NFT’leri Nasıl Alınır?

Magic Eden’da NFT satmak kadar satın almak da oldukça kolay. Platformun kullanıcı dostu arayüzü aracılığıyla kolaylıkla Solana NFT’lerini satın alabilirsiniz.

Magic Eden aracılığıyla koleksiyonları çeşitli özelliklere göre sıralayabilir ve dilediğiniz kriterlere göre filtreleyebilirsiniz.

Satın almak istediğiniz NFT’yi seçerek ilerleyebilirsiniz. Ayrıca Magic Eden aracılığıyla dilediğiniz koleksiyondan toplu NFT satın alımları da gerçekleştirebilirsiniz. Her iki durumda da seçtiğiniz NFT veya NFT’ler sepetinize eklenecektir. Sonrasında alışveriş sepetinize giderek en altta yer alan “Buy Items For” sekmesine tıklayıp satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca NFT’lerin üzerine tıklayarak “Make an Offer” sekmesi aracılığıyla satın almak istediğiniz koleksiyona teklif verebilirsiniz.

Magic Eden’da Telif Hakkı Prosedürleri

Magic Eden’da İşlem Ücretleri ve Telif Hakkı

Magic Eden platformunun en büyük avantajlarından biri de platformun anlaşılır ücretlendirme politikası. Magic Eden’daki ücretlendirme politikası şu şekilde:

Magic Eden platformunda listeleme ücreti bulunmuyor

Solana haricindeki diğer blockchain ağlarında yapılan işlemler de dahil olmak üzere tüm işlemler için %2 sabir işlem ücreti uygulanıyor.

Magic Eden platformunda telif hakkı ücretleri kullanıcılar tarafından belirleniyor. Belirlenen telif hakkı ücretleri gerçekleştirilen satışların hemen ardından hemen ödeniyor. Magic Eden’ın telif hakkı politikası şu şekilde:

Magic Eden, alıcılar için isteğe bağlı telif ücretlerini destekliyor. Bu sayede alıcılar, yaratıcılara ne kadar ödeme yapmak istediklerini seçebiliyorlar. Kullanıcılar tam (%100), yarım (%50) veya hiç ödeme yapmamayı tercih edebilir. Varsayılan olarak telif hakkı ücretleri her işlem için %100 olarak ayarlanmıştır.

Metaplex MIP-1 standartlarına sahip NFT projeleri her zaman tam telif hakkı ödemesi geçerli olacaktır. Platform, Ethereum ve Polygon için sabit telif hakkı ücretlerini destekliyor ayrıca isteğe bağlı telif ücretlerini desteklemiyor.

Bitcoin Ordinals, teknik kısıtlamalar nedeniyle telif desteğinden yoksundur.

İsteğe bağlı telif ücretlerinin arkasındaki mantık, alıcıları, içerik oluşturucularını desteklemeye teşvik etmektir.

Magic Eden’in Rakipleri

Magic Eden piyasaya sürülmesinden bu yana 2,5 milyar dolarlık toplam satış hacmine ulaşarak en büyük Solana tabanlı NFT pazar yeri oldu. Bununla birlikte bu yazımızda Magic Eden’ın rakiplerinden de bahsetmeye değer. Magic Eden’ın en önemli rakibi Solanart platformu.

Gelin Magic Eden ve Solanart platformlarını basitçe karşılaştıralım.

Solanart:

Listeleme ücretleri: 0%

İşlem ücreti: Her satış için %3

Magic Eden:

İlan ücretleri: 0%

İşlem ücreti: Her satış için %2

Magic Eden ve Solanart’ta Listeleme Süreci

Her iki platform da NFT koleksiyonlarının listelenmesi için benzer bir sürece sahip. NFT koleksiyonunu Solanart’ta listelemek isteyen içerik oluşturularının projelerinin Discord’unu ve sosyal medyasını, koleksiyon türünü ve açıklamasını, basım tarihini vb. gibi detaylarla birlikte 12 farklı adımdan oluşan prosedürleri tamamlaması gerekiyor.

Ancak Magic Eden, Metaplax entegrasyonu sayesinde içerik oluşturularına daha fazla alternatif sunuyor ve daha katı kurallara sahip.

Magic Eden vs. OpenSea

Solana dışında Ethereum, Polygon ve Bitcoin Ordinals’i destekleyen Magic Eden aynı zamanda dünyanın en büyük NFT pazar yeri OpenSea’nin de rakipleri arasında yer alıyor. Elbette her iki platformun da artıları ve eksileri var. Bu nedenle tercih yaparken ihtiyaçlarınızdan yola çıkabilirsiniz.

Örneğin Magic Eden platformu daha kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Magic Eden aynı zamanda geliştiricilere ve NFT koleksiyonu sahiplerine yardımcı olmak için geliştirici kaynaklarıyla dikkat çekiyor. Bu anlamada Magic Eden, NFT sektörüne yeni giriş yapan kişiler için daha uygun olabilir.

Magic Eden’ın işlem ücreti %2 seviyesindeyken OpenSea’nin işlem ücreti ise %2,5 seviyesinde. Bununla birlikte Magic Eden, Solana ağında OpenSea’ye kıyasla Phantom, Slope, Sollet, Solflare, Clover, Ledger, Solong ve MathWallet dahil olmak üzere çok daha fazla cüzdanı destekliyor.

Öte yandan OpenSea, karmaşık arayüzü ve geniş hizmet yelpazesi nedeniyle deneyimli kullanıcılar için çok daha uygun gibi görünüyor. Ayrıca OpenSea Moonpay aracılığıyla yapılan kart ödemelerini de destekliyor. OpenSea, Solana dışındaki ağlarda çok daha fazla cüzdan sağlayıcısını destekliyor.

Magic Eden:

Kullanıcı dostu arayüz.

%2’lik nispeten daha düşük işlem ücreti

Phantom, Slope, Sollet, Solflare, Clover, Ledger, Solong ve MathWallet dahil olmak üzere Solana ağında daha fazla cüzdan sağlayıcısını destekliyor.

Yalnızca kripto para ödemelerini destekliyor.

OpenSea:

Nispeten daha karmaşık bir kullanıcı arayüzüne sahip. Bu nedenle daha deneyimli NFT yatırımcıları için uygun.

İşlem ücretleri %2,5 seviyesinde.

Moonpay ve kripto para cüzdanları aracılığıyla kart ödemeleri dahil olmak üzere çeşitli ödeme seçeneklerini destekliyor.

Coinbase, Dapper, MetaMask ve diğer cüzdanlarda çeşitli ödeme yöntemlerini destekliyor

Söz konusu Solana ağı olduğunda halihazırda Solana tabanlı bir platform olan Magic Eden bir adım öne çıkıyor. Magic Eden, Solana ağındaki NFT geliştiricileri, kullanıcıları ve yatırımcıları için işleri olabildiğince basitleştirirken topluluk odaklı bir tutum takınıyor.

Magic Eden ayrıca sunduğu Launchpad ve geliştirici kaynakları gibi özellikleriyle ağda faaliyet gösteren yeni projeleri bir sonraki seviyeye taşımayı hedefliyor.

Sonuç olarak Magic Eden’ın yıllar içerisinde Solana ağında lider ve kapsamlı bir NFT pazar yeri olarak konumunu sağlamlaştırdığını söylemek mümkün.