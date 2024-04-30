Lazarus, merkez kripto borsalarda yaygın olarak uygulanan AML kontrollerine rağmen çaldığı kripto paraları nakde dönüştürebiliyor.

Zincir üstü analist ZachXBT, Kuzey Kore merkezli meşhur hacker grubu Lazarus Group’a dair bir rapor yayınladı. Lazarus, sektörde gerçekleştirilen en büyük kripto para hırsızlıklarının bazılarından sorumlu.

Raporda şahıs ve şirketleri etkileyen 25 hack ele alındı. Lazarus, 2020 ve 2023 arasında bu saldırılardan ele geçirdiği 200 milyon dolar değerinde dijital varlığı akladı.

Lazarus Group’un İzini Sürdü

Analistin radarında son yıllarda kripto para cüzdanlarına düzenlenen ve altı haneli kayıplara yol açan saldırılar vardı. Hacklenenler arasında borsalara ait sıcak cüzdanlar da yer alıyor. Kanada merkezli Coinberry’den Ağustos 2020’de 370 bin dolarlık Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) çalınmıştı. Aynı yıl CoinMetro’ya düzenlenen saldırı ise 750 bin dolar zarara yol açtı.

İki borsadan çalınanlar ve diğer saldırılarda ele geçirilen kripto paralar 2021’de tek bir adreste toplandı. Lazarus, devamında kripto paraları Tornado Cash yoluyla akladı.

Tornado Cash, Ethereum tabanlı bir kripto para karıştırma protokolüdür. ABD Hazine Bakanlığı, para aklamak isteyenler ve teröristler tarafından kullanıldığını iddia ettiği hizmete yaptırım uyguluyor.

ZachXBT, karıştırıcıya rağmen çalınan kripto paraların izini sürmeyi başardı. Lazarus, sonraki iki yılda çaldığı kripto paraları yine tek bir yerde toplamayı sürdürdü. Coin’ler nihayetinde Paxful Noones gibi P2P borsalara Tether (USDT) olarak gönderildi.

Analist şöyle açıkladı:

Kasım 2023’te 374 bin USDT dondurulmuş. Son çeyrekte merkezi borsalarda Lazarus’a ait kripto paralar bloke edilmeye devam edilmiş. Üç stablecoin şirketi de çok sayıdaki adreste bulunan 3,4 milyon dolarlık kripto parayı dondurmuş.

Çin’e Yöneliyorlar

Lazarus, 2021’de Çin merkezli OTC platformu Wu Huihui’ye de birkaç kez kripto para gönderdi. ABD Adalet Bakanlığı’nın Wu’yu Kuzey Kore’nin yaptırımları delmesine aracılık etmek ile suçlaması Nisan 2023’ü buldu.

ZachXBT, “Lazarus’un saldırılarından binlerce kişi etkilendi ve sayı daha da artacak gibi gözüküyor” diye ekledi.