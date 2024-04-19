Son 24 saatte Dogwifhat (WIF) yeniden yükselişe geçti.

İsrail’in İran’a misilleme saldırısı yapmasının ardından Bitcoin dün gece bir kez daha 60.000 doların altına geriledi. Ancak İran’ın bu saldırıya kısa vadede karşılık vermeyeceğini açıklamasının ardından BTC tekrar 65.000 doların üzerine geri döndü.

Bu süreçte Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de yükselişe geçti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte birçok altcoin yeşil renkte.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Geride bıraktığımız hafta yaşanan gelişmeler sonucunda Bitcoin iki kez 60.000 doların altına geriledi. Bu gelişmelerden ilki ABD merkez bankası Fed’in Atlanta ve San Fransisco bölge başkanlarından gelen açıklamalar. İki yönetici de Fed’in kısa vadede faiz oranlarını düşürmeyeceğini belirtti.

Bu gelişme sonrasında BTC fiyatı 71.000 dolardan 65.000 dolara kadar geriledi. Sonrasında toparlanarak 2.000 dolar değer kazanan BTC, İran’ın İsrail’e misilleme saldırısı yapmasının ardından 61.000 dolara geriledi.

Pazartesi günü bir miktar toparlanan BTC, İsrail’in İran’a saldırı hazırlığında olduğuna dair spekülasyonların ardından tekrar düşüşe geçti ve 60.000 doların altına düştü. Hafta içerisinde taraflar arasındaki gerilimin azalması nedeniyle BTC 62.000 dolar ile 63.000 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

Ancak 19 Nisan’da gece geç saatlerde İsrail, İran’a misilleme saldırısı gerçekleştirmesiyle BTC bir kez daha 60.000 doların altına geriledi. Sonuç olarak BTC, 59.500 dolarla son birkaç haftanın en düşük seviyesini kaydetti.

Saatler önce İran’ın İsrail’in son saldırısına kısa vadede yanıt vermeyeceğini açıklamasının ardından BTC toparlandı ve bir kez daha 65.000 doların üzerine yükseldi.

Son 24 saatte %4,6 oranında değer kazanan BTC, 64.743 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,272 trilyon dolar olarak ölçülüyor. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51,7 seviyesinde.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Son 24 saatte kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmaları arttı. Son günlerde 2.900 doların altına gerileyen ETH tekrardan 3.100 doların üzerine yükseldi.

Solana (SOL) %8,1, Toncoin (TON) %13,8 ve Cardano (ADA) %4,1 oranında değer kazandı. İşte son 24 saatte en çok yükselen altcoin’ler:

Dogwifhat (WIF): %18 THORChain (RUNE): %14,2 Ethana (ENA): %13,7 Toncoin (TON): %12,9 Calestia (TIA): %13,2 Sei (SEI): %11,8 Internet Computer (ICP): %11,3 Beam (BEAM): %11,9 Jupiter (JUP): %10,4 NEO (NEO): %8

Son 24 saatte yaşanan yükselişler neticesinde kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 140 milyar dolar arttı ve 2,470 trilyon dolara ulaştı.

CoinGlass verilerine göre günlük bazda kripto para piyasasında toplamda 290 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bu tasfiyelerin 156 milyon dolarlık önemli bir bölümünü long (uzun) işlemler oluşturuyor.