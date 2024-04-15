Alman yatırımcıların portföylerinde Bitcoin %91’le baskın varlık olarak yer alıyor. Onu %78’le Ethereum takip ediyor.

KPMG tarafından hazırlanan bir rapor, çalkantılı geçen 2023 yılının ardından Alman yatırımcıların kripto paralara yönelik hissiyatının iyileştiğini gösteriyor.

Almanya, Avusturya ve İsviçre’de Almanca konuşulan DAHC bölgesinde, yaklaşık 2.400 kripto para yatırımısı üzerinde yapılan anket, yatırım davranışlarına ışık tutuyor.

Anket sonucu, kripto para yatırımcılarının sayısında bir artış yaşandığını gösteriyor. Ankete katılanların %54’ü, yatırımlarının %20’sinden fazlasını kripto paralara ayırdığını söyledi. Yatırımlarının %50’sinden fazlasını kripto paralara ayıranların ise genellikle 3 ila 5 yıl arasında olmak üzere orta ila uzun vadede sektöre bağlı kalması göze çarpıyor.

Anket katılımcılarının %82’si kullanacakları borsayı seçerken en büyük endişelerinin güvenlik olduğunu belirtiyor. Diğer endişeler arasında para yatırma ve çekme (%65) ve işlem ücretleri (%62) yer alıyor.

Anket katılımcılarının %34’ü kripto paraların “oldukça güvenli” olduğunu düşünürken katılımcıların büyük bir kısmı ise piyasa manipülasyonu, düzenleme ve mali suç gibi endişeleri temel riskler olarak göstererek çeşitli düzeylerde endişelerini dile getiriyor

Anket katılımcılarının %91’inin portföyünde Bitcoin baskın rol oynuyor. Onu %78’le en popüler ikinci kripto para birimi Ethereum takip ediyor.

İlginç bir şekilde Solana, bir önceki yıl yapılan ankete kıyasla %9’luk bir artış yaşayarak bölgedeki yatırımcıların portföylerindeki konumunu güçlendirdi.

Almanya, yatırımcıları korumak ve finansal istikrarı sağlamak için kripto para düzenlemeleri üzerinde çalışıyor. 2019 yılında bankaların kripto para operasyonları yürütmesine izin veren yasalar kabul edildi. Almanya’da BaFin ve Federal Maliye Bakanlığı gibi düzenleyici kurumlar, borsalarda dolandırıcılığı önlemek için Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kurallarına odaklanıyor.