Bu yazımızda teknoloji ve blockchain alanlarında önde gelen isimlerden Justin Sun kimdir, hayatı ve kariyeri gibi en çok merak edilen konulara yakından bakacağız.

Dünyanın en büyük merkezsiz otonom organizasyon (DAO) ekosistemlerinden TRON’un kurucusu Justin Sun, Huobi Global’in de danışmanları arasında yer alıyor. Çinli girişimci aynı zamanda bir süreliğine Grenada’nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı.

30 Temmuz 1990 tarihinde hayata gözlerini açan 33 yaşındaki Justin Sun, ailesi aslen Shandong şehrinden olmasına rağmen çocukluğunu Guangdong şehrinde geçirdi.

Erken yaşlarda internete ilgi duymaya başlayan Justin Sun, yüksek notlara sahip başarılı bir öğrenciydi. Pekin Üniversitesi’nde Tarih alanında lisans eğitimini tamamlayan Sun’ın, Pennsylvania Üniversitesi’nden Politik Ekonomi alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor. Justin Sun ayrıca Hong Kong Çin Üniversitesi’nde katıldığı öğrenci değişim programında da liberal sanatlar ve bilimler eğitimi aldı.

Justin Sun, yüksek lisans eğitimi için ABD’ye taşındığı yıllarda yolu Bitcoin’le kesişti. Sun böylelikle Bitcoin’i araştırmaya ve yatırım yapmaya başladı.

Justin Sun, 2013 yılında kullanıcıları podcast ve canlı yayınlar gibi sesli içerikler aracılığıyla etkileşime girmesine olanak sağlayan Peiwo’yu kurdu.

2014 yılında Dünya Ekonomik Forumu’ndan Davos Küresel Şekillendirici Ödülü’nü alan Sun, Forbes tarafından Çin’in 30 yaş altı 30 listesinde yer aldı. Sun 2017 yılında Tron’u kurarak kripto para sektöründeki kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Çinli girişimci, 2021 yılının Aralık ayında Dünya Ticaret Örgütü’nde (WTO) Grenada Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi olarak görev yapmaya başladı. Buradaki görevinde küresel ekonomiler arasında kalkınma konusundaki uçurumu kapatmak için çalışmalarda bulunan Sun, aktif olarak müzakerelere katılarak blockchain başta olmak üzere dijital teknolojilerin kullanımını savundu.

Sun, 2022 yılında blockchain alanında atılım yapma ve blockchain’i diğer teknolojilere entegre etme misyonuyla Huobi Global’e katıldı. Sun, 2013 yılında kurulan popüler kripto para borsası Huobi Global’de Küresel Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Justin Sun’ın 2017 yılında kurduğu ve CEO’luk görevini yürüttüğü Tron, 2018 yılının Haziran ayında Ethereum’dan ayrılarak kendi blockchain’ine geçiş yaptı. En popüler blockchain projelerinden biri olan Tron, blockchain ve merkezsiz uygulamar (dApps) aracılığıyla internetin merkezsizleştirilmesini hızlandırmayı hedefliyor.

Sun ayrıca 2018 yılının Temmuz ayında ise aylık aktif 100 milyon kullanıcısı bulunan merkezsiz dosya paylaşım uygulaması Bittorrent’i satın aldı.

Justin Sun’ın Kişisel Hayatı

33 yaşındaki Çinli girişimci, kripto para ve blockchain alanlarındaki çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda tutkulu bir sanat koleksiyoneri ve oyun meraklısı. Sun ayrıca hayırseverlik faaliyetleri ve uzaya olan ilgisiyle tanınıyor.

Justin Sun Hakkındaki Tartışmalar

Her ne kadar Çin’in ICO’ları yasaklayacağı konusunda uyarılmasına rağmen Justin Sun 2017 yılında Tron (TRX) için halka arz düzenledi. Tron’un ICO’sundan sadece günler önce Çin hükümeti finansal dolandırıcılık ve piramit şemaları gibi dolandırıcılık ve yasadışı faaliyetler nedeniyle ICO’ları yasakladı. Tron’un ICO’sundan bir hafta sonra Justin Sun, Güney Kore’deki Incheon Havalimanı’nda San Fransisco’ya uçmak üzereyken görüldü. Elbette bu gelişmenin ardından Sun’ın Pekin’den Seul’e kaçtığına dair tartışmalar başladı.

2018 yılının Ocak ayında Tron, akıllı sözleşmesinin Ethereum, IPFS, Filecoin gibi projelerden kopyalandığı iddia edildi. Bu nedenle Justin Sun eleştiri oklarının hedefi oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından Justin Sun kripto para topluluğunda göze batmaya başladı ve hakkında şimdiye kadar birçok farklı suçlama yöneltildi.