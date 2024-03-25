Bitcoin fiyatı, JPMorgan analistlerine göre 60 bin dolarda dahi çok yüksek.

Bitcoin, geçtiğimiz haftayı düzeltme ile geçirdikten sonra, haftanın ilk günü yüzde 8’e yakın yükseldi. BTC, yeniden 70 bin doları geçti.

Kripto para, düzeltme sırasında 60 bin dolar sınırına kadar geriledi. JPMorgan analistlerine göre, BTC’nin daha da düşmesi gerekiyor.

JPMorgan Bitcoin Fiyatı Konusunda Uyardı

Nikolaos Panigirtzoglou önderliğindeki JPMorgan analistleri, Bitcoin yeniden yükselişe geçmeden önce paylaşılan yatırımcı notunda BTC fiyatının hala çok yüksek olduğunu öne sürdü.

Analistler, vadeli piyasasında pozisyonları ve Bitcoin vadelilerin spot piyasa ile fiyat farkını inceleyerek şöyle bir yorumda bulundu:

Her iki gösterge de geçtiğimiz hafta boyunca yaşanan keskin düzeltmeye rağmen, Bitcoin’in hala fazla yükselmiş olduğuna işaret ediyor.

JPMorgan analistleri, ilk işlem döneminde fazla ilgi gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF), BTC fiyat tahminlerinde fazla iyimser davranmaya yol açtığını düşünüyor.

Spot Bitcoin ETF’ler özellikle şubat ortalarından itibaren ciddi miktarda yatırım almaya başladı. Ancak fonlar, BTC fiyatındaki düzeltmeyle eş zamanlı olarak son birkaç gündür net negatif akış kaydediyor.

Analistler de BTC fiyatıyla ilgili bir tahminde bulundu:

Halving etkinliği yaklaştıkça kâr almaların devam etmesi de olası gözüküyor, özellikle düzeltmeye rağmen fiyatı hala yüksek bir varlık ise.

JPMorgan, geçtiğimiz ay BTC fiyatının halving sonrası 42 bin dolara düşebileceği uyarısında bulunmuştu. Halving, yeni BTC arzını yani enflasyonunu düşürdüğünden dolayı, talebin düşmediği durumlarda fiyata yukarı yönde baskı uygulayan bir olay. Dolayısıyla JPMorgan’ın bu beklentisinin gerçekleşmesi için BTC’ye olan talepte ciddi bir düşüş yaşanması gerekiyor.