Kripto para piyasaları birkaç gündür düzeltme geçiriyor. Düzeltme ile birlikte, spot Bitcoin borsa yatırım fonları da bu hafta net fon çıkışı kaydetti.

JPMorgan ise piyasadaki düşüş riskinin devam ettiği konusunda uyardı.

Düzeltme Tehdidi Devam Ediyor

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri, spot ETF’lere ek olarak, kripto risk sermayesi yatırımlarının da yıl başından beri düşük kaldığını açıkladı.

Analistlere göre, kripto para piyasalarının toparlanması için risk sermayesi yatırımlarının geri dönmesi gerekli:

Kriptoya akan risk sermayesi yatırımlarında iyileşmenin, kripto piyasalarının sürdürülebilir şekilde toparlanması için gerekli bir koşul olduğunu söylemiştik. Yıl başından beri önceki yıllara kıyasla azalan risk sermayesi yatırımları, düşüş riski oluşturuyor.

JPMorgan analistleri, geçtiğimiz ay BTC fiyatının fazla yüksek olduğunu söylemişti. Panigirtzoglou ise yatırımcıların portföylerinde Bitcoin’e altın kadar yer vermelerini beklemenin gerçekçi olmadığını düşünüyor.

Ethereum ETF Yakında Onay Almayacak

ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) ocak ayında onaylanmasının ardından, çok sayıda şirket Ethereum tabanlı spot ETF için başvuru yaptı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), şimdiye kadar her başvuru için karar tarihini en az bir kez erteledi. JPMorgan analistleri, mayıs ayında bir spot ETH ETF’nin onay alma ihtimalini yüzde 50’den yüksek bulmuyor.

SEC, spot Bitcoin ETF’lerinin onayını da yıllarca bekletti. BTC, ETF’lerin işleme açılmasının ardından ralliye başladı.