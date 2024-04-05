Bitcoin ve kripto para topluluğu, Satoshi Nakamoto’nun doğum gününü kutluyor.

Bitcoin topluluğu için 5 Nisan’ın özel bir anlamı var. Bugün BTC’nin anonim yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun doğum günü.

Kimliği şimdiye kadar tespit edilememiş olan Nakamoto, eşler arası teknolojileri destekleyen kâr amacı gütmeyen kuruluş P2P Foundation’a kayıt olurken bir doğum tarihi girdi. Bu tarih 5 Nisan 1975’ti.

Kripto topluluğu uzun bir süredir haber alınamayan Satoshi Nakamoto’nun doğum tarihi olarak kutluyor. Verilen tarih doğruysa, Nakamoto 49 yaşını bitirdi.

Bitcoin ise 2008 yılında geliştirildi ve 2009 yılında ilk blok oluşturuldu. İlk kripto para 15 yıldan uzun süredir aramızda.

BTC, Nakamoto’nun doğum gününü yatay ilerleyerek geçiriyor. Son 24 saatte yüzde 1,8 değer kaybeden BTC, haber yayın saati itibarıyla 67.600 dolardan işlem görüyor.

Satoshi Nakamoto Kimdir?

Satoshi Nakamoto, dünyanın ilk kripto parası Bitcoin’in geliştiricisi olan kişinin takma adıdır.

Takma adın ardında kim olduğu, bir şahıs mı yoksa grup mu olduğu veya kaç yaşında olduğu gibi bilgiler şimdiye kadar öğrenilemedi.

Bitcoin faaliyete geçtikten sonra bir süre daha geliştirme işlerinde ve internetteki forumlarda aktif olan Nakamoto, 2011 yılından beri sessizliğini koruyor.