İngiliz kadın, dolandırıcılık gelirlerinin izini kaybettirmek için 6,3 milyar dolarlık fonları Bitcoin’le aklamaktan suçlu bulundu.

Londra’da yaşayan eski paket servis çalışanı olan Jian Wen, 2018 yılında 2,5 milyar dolarlık Bitcoin’le yakalanmasının ardından bir kez daha kara para aklamaktan suçlu bulundu.

Jian Wen’in, Zhang Yadi adlı Çinli bir kaçağın Bitcoin fonlarını aklamasına yardımcı olduğu tespit edildi.

2,5 Milyar Dolarlık Bitcoin’le Yakalandı

2,5 milyar dolarlık Bitcoin’le yakalanan Jian Wen’in, milyonlarca dolarlık Bitcoin’i mücevher ve gayrimenkul yatırımlarıyla akladığı belirlendi. Suça karışmadan önce Leeds’teki bir Çin restoranının üst katındaki dairede yaşayan Jian Wen, sonrasında lüks içinde bir yaşam sürmeye başladı.

Jian Wen, mahkemede yaptığı savunmada söz konusu Bitcoin’leri madencilik yaparak elde ettiğini açıkladı. Soruşturma neticesinde dolandırıcılığın arkasındaki bir numaralı ismin Zhang Yadi olduğu anlaşıldı.

Savcılara göre Zhang Yadi, Çin’de binlerce yatırımcıyı dolandırarak elde ettiği milyarlarca dolarlık fonları aklamak için Jian Wen’den yardım istedi.

Bu kapsamda Birleşik Krallık polisi 61.000 BTC’ye el koydu. Böylelikle söz konusu operasyon tüm dünyadaki en büyük Bitcoin operasyonlarından biri olarak tarihe geçti. El konulan fonlar 2018 yılında 2,5 milyar dolar değerindeydi ancak yıllar içerisinde yaşanan yükselişler sonucunda söz konusu Bitcoin’lerin değeri 4,30 milyar dolara yükseldi.

Jian Wen Kara Para Aklamaktan Suçlu Bulundu

Savcı Gillian Jones, Zhang Yadi’nin, 2017 yılında sahte bir pasaportla İngiltere’ye giriş yaptığını açıkladı. Çin’de binlerce kişiyi dolandırarak elde ettiği fonları ülkeden çıkarmak için Bitcoin’e dönüştüren Zhang Yadi, Jian Wen’i de bu fonları aklaması için işe aldı.

Jian Wen savunmasında, Zhang Yadi tarafından kandırıldığını ve oğluna daha iyi bir hayat sunmak için bu işe giriştiğini açıkladı. Ancak savcılar, Zhang Yadi niyetinin çok açık olduğunu ve açık bir şekilde Çinli yetkililerden kaçmaya çalışması nedeniyle fonların yasadışı bir şekilde elde ediğini anlaması gerektiğini öne sürdü. Jüri, Jian Wen’i kara para aklamaktan suçlu buldu.

CPS baş savcısı Andrew Penhale, yasadışı fonların aklanmasında kripto paraların giderek daha fazla oranda kullanılmaya başlandığına dikkat çekti ve bu soruşturmayı örnek gösterdi.

Soruşturmayı yürüten Dedektif Başmüfettiş Jason Prins ise bu davanın uluslararası önemine vurgu yaparak suçluların kripto paraları hangi amaçlar için kullandığına örnek verdi.

Jian Wen’in 10 Mayıs’ta cezasını çekmeye başlaması bekleniyor. Bununla birlikte Zhang Yadi’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.