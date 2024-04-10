Hong Kong’un bu ay içerisinde spot Bitcoin ETF’lerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Kripto para piyasası ise son dönemde önemli bir dönüşüm içerisinde.

10 Nisan’da Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) sanal varlık yönetim fonu şirket listesini güncelledi.

Tencent News’in haberine göre SFC, Hong Kong’da spot Bitcoin ETF’lerini 15 Nisan’da onaylayacak. Onayın gelmesini takip eden iki haftalık süreçte spot Bitcoin ETF’lerinin borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Hangi Şirketler Başvuru Yaptı?

Çin merkezli Harvest International Asset Management Company ve China Asset Management (Hong Kong) Co. Ltd. gibi iki önde gelen şirket de kısa süre önce güncellenen listeye eklendi.

Harvest International, 26 Ocak’ta yaptığı başvuruyla spot Bitcoin ETF’i için dosyalama yapan ilk şirket oldu. Onu China Asset Management takip etti. Bu şirketler Hong Kong’un finansal düzenleyicisi SFC’den onay alabilmek için benzersiz bir çaba sarfetti.

Hong Kong’un spot Bitcoin ETF’lerini onaylanacağı haberi, ABD’de SEC’in bu ürünlere 10 Ocak 2024 tarihinde yeşil ışık yakmasının ardından geldi. Şu anda ABD’deki en büyük 3 spot Bitcoin ETF’i, toplam varlıkların %88’lik aslan payını oluşturuyor.

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri yalnızca yasal para birimi karşılığında satın alınabiliyor. Hong Kong’daki spot Bitcoin ETF’leri ise ek bir abonelik modeliyle geliyor. Bu, yatırımcıların yasal para birimi kullanarak Hong Kong Borsası’ndaki ETF’ye abone olabileceği veya uyumlu kripto para borsaları aracılığıyla Bitcoin spot sistemini kullanmayı tercih edebileceği anlamına geliyor.

Ancak Hong Kong’da hala sınırlı sayıda lisanslı kripto para borsası var ve bu borsalar önemli zorluklarla karşı karşıya. Hong Kong’da şu anda iki lisanslı borsa faaliyet gösteriyor. Bunlar HashKey ve OSL. Bu nedenle borsalar aracılığıyla spot Bitcoin ETF’lerine dahil olmak isteyen yatırımcıların önünde sınırlı seçenekler var.

Harvest International’ın Hong Kong’daki ilk spot Bitcoin ETF başvurusunu yaparken borsaların sürece hakim olmaması ve yeterli altyapıya sahip olmaması nedeniyle bazı zorluklarla karşılaştı.