Bu karar sonrasında Hong Kong’da Bitcoin’e yönelik talebin artacağı öngörülüyor.

Hong Kong’da spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla Bitcoin haftaya yükselişle başladı. Son 24 saatte %2,9 oranında değer kazanan BTC, böylelikle 66.000 doların üzerine yükseldi.

10 Ocak’ta ABD’de onaylanan spot Bitcoin ETF’leri, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Sonuç olarak Hong Kong da bu ilgiye kayıtsız kalamayacak 15 Nisan Pazartesi günü spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine yeşil ışık yaktı.

Hong Kong Spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerini Onaylandı

Hong Kong’un bu hamlesi, bölgede lider kripto para merkezi olma çabalarının bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), Pazartesi günü China Asset Management’ın Hong Kong şubesine spot kripto para ETF’leri için yeşil ışık yaktı. China Asset Management’ın bir sonraki adımı OSL ve BOCI International ile ortaklaşa spot Bitcoin ve Ethereum ETF’leri başlatmak olacak.

Harvest Global Investments da Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’ndan iki kripto para ETF’i için onay aldı. Harvest Global Investments, ETF’lerin başlatılması için OSL’yi görevlendirdi.

SFC ayrıca Çin merkezli varlık yöneticisinin Hong Kong şubesi olan Bosera Asset Management’in ve HashKey Capital’in iki spot kripto ETF’sini ortaklaşa yönetmesini de onayladı.

Hong Kong’un spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakması, kripto para topluluğunun merakla beklediği Bitcoin blok ödülü yarılanmasından sadece birkaç gün önce geldi.

Hong Kong’un Kripto Para Stratejisi

Hong Kong, kripto para merkezi olarak ön plana çıkmak için Dubai ve Singapur ile yarışıyor. Bu kapsamda 2023 yılında sanal varlık hizmet sağlayıcıları için düzenleyici çerçeve yayınlayan Hong Kong, HashKey Group ve OSL Digital Securities tarafından işletilen platformlara onay verdi.

Her ne kadar 2023 yılında lisanssız kripto para borsası JPEX’in 200 milyon dolarlık bir dolandırıcılığa ev sahipliği yapmasına rağmen Hong Kong’lu yetkililer, kripto para girişimlerini ülkeye çekmek için çabalarını arttırdılar.

Kripto Para Piyasası Yeniden Toparlanıyor

Cuma ve Cumartesi yaşanan çöküşler, kripto para piyasasında ciddi kayıplarla sonuçlandı. Ancak Pazartesi günü sabah erken saatlerde Hong Kong’un spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine yeşil ışık yakması sonucunda kripto para piyasası yeniden yükselişe geçti.

Son 24 saatte Bitcoin %3,6 ve Ethereum ise %6 oranında değer kazandı. Önde gelen diğer altcoin’ler de günlük bazda kaydettikleri yükselişlerle toparlanmaya başladı.