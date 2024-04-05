Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanması yaklaşık 14 gün içerisinde gerçekleşecek. Hal böyle olunca kripto para topluluğu Bitcoin’in ne zaman yükselişe geçeceğini merak ediyor.

Tahminler, Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasını takip eden 9-12 ay içerisinde yeni bir zirveye ulaşacağını öngörüyor. Tarihsel veriler, Bitcoin’in yeni rekor seviyelere yükselerek aylar sürecek bir boğa koşusunu tetikleyebileceğini gösteriyor.

Kripto para analitik platformu Kaiko, Bitcoin’in 20 Nisan’daki blok ödülü yarılanmasını takip eden 9-12 ay içerisinde yeni bir zirveye ulaşacağını öngörüyor.

Bitcoin’i Yarılanma Sonrasında Neler Bekliyor?

Kaiko’ya göre blok ödülü yarılanmasından sonra kısa vadede yaşanan fiyat hareketliliklerinin değişkenlik gösteriyor. Ancak tarihsel verilerin yarılanmadan sonraki bir yıl içerisinde Bitcoin fiyatında boğa koşusunun başladığına işaret ediyor.

Kaiko bu nedenle blok ödülü yarılanmasının Bitcoin fiyatındaki yükselişin katalizörlerinden biri olduğunu belirtiyor.

Bitcoin’de yarılanma sonrasında madencilerin işlemleri doğrulamaları karşılığında elde ettikleri blok ödülleri yarı yarıya azaltılacak. 20 Nisan 2024 tarihindeki yarılanmayla blok ödülü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’te gerileyecek.

Bitcoin’de daha önce 3 kez blok ödülü yarılanması gerçekleşti. Bitcoin’de blok ödülü 2012 yılında 50 BTC’den 25 BTC’ye, 2016 yılında 25 BTC’den 12,5 BTC’ye ve son olarak 2020 yılında 12,5 BTC’den 6,25 BTC’ye geriledi.

Yarılanma sonrasında Bitcoin’in nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Bazı analistler, yarılanma sonrasında BTC fiyatında %200’lük bir yükseliş yaşanacağını öngörüyor.

Bitcoin fiyatı 2012 yılının Kasım ayındaki blok ödülü yarılanmasının ardından %9.000, 2016 yılındaki yarılanmanın ardından %4.000 ve 2020 yılındaki yarılanmanın ardından %700 oranında değer kazandı. Hal böyle olunca Bitcoin’in 2024 yılındaki yarılanma sonrasında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Bazı analistler, yarılanma sonrasında BTC fiyatında %200’lük bir yükseliş yaşanacağını öngörüyor.

Bazı analistler, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasına günler kala BTC fiyatının tehlike bölgesine girdiğini ifade ediyor. Son günlerde yaşanan düşüşler de bunu kanıtlıyor. Bitcoin’de yarılanma öncesinde yaşanan düşüş trendlerini genellikle yarılanma sonrasında birikim ve yükseliş trendleri takip ediyor.

Geride bıraktığımız Mart ayında Coinbase, Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmasının BTC fiyatındaki yükselişi tetiklediğine dair tarihsel verilerin sınırlı olduğunu söyledi ve bunun bir spekülasyon olduğunu ifade etti. Coinbase, Bitcoin fiyatının yalnızca blok ödülü yarılanmasından değil diğer faktörlerden de etkilendiğini vurguladı.