Elon Musk, Grok’a çılgın özelliklerin geleceğini açıkladı.

Dogecoin (DOGE) odaklı X (eski adıyla Twitter) hesabı DogeDesigner (X kullanıcı adı @cb_doge), Grok’a gelen yeni özellikleri duyurdu. Elon Musk, daha da fazlasının geleceğini ekledi.

Çılgın Haber Özelliği

DogeDesigner’a göre Grok, artık X’teki trend konu ve haberleri özetleyerek kullanıcılara sunacak. Özetlere keşfet sekmesinden veya Grok’un ana sayfasından ulaşılabilecek.

Gönderiyi alıntılayan Tesla, SpaceX ve X CEO’su Elon Musk, şöyle belirtti:

Grok ‘çılgın modda’ haberler de sunacak, yakında geliyor.

Musk’ın bahsettiği “çılgın” haberlerin neyi ifade ettiği bilinmiyor. Gönderinin esprili bir dille yazıldığı dikkate alınırsa, yeni özelliğin yalnızca şaka olması da mümkün.

Coming soon, Grok will offer “Unhinged Mode” news 🤣🤣 https://t.co/Utwd5xbQU6 — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Grok Nedir?

Grok, xAI tarafından geliştirilen bir sohbet robotudur. xAI ise Elon Musk tarafından geçtiğimiz yıl kurulan yapay zeka şirketidir.

Mizah anlayışına sahip bir robot olarak tanıtılan Grok, X’e doğrudan erişebiliyor. Kasım 2023’te beta sürümü kullanıma açılan Grok, şu anda X’in premium kullanıcıları tarafından test ediliyor.