Google’ın yapay zeka baş mühendisi Hassabis, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, şirketinin yapay zekaya şu ana kadar 100 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını duyurdu.

Bu da Google’ın yapay zeka harcamaları konusunda halihazırda Microsoft gibi rakiplerini geride bırakacağı anlamına geliyor.

2014 yılında Google’ın çatı şirketi Alphabet Inc. tarafından satın alınan Deepmind’ın CEO’su Damis Hassabis, Google’ın yapay zeka konusundaki çalışmalarına ışık tuttu. Google’ın yapay zeka çalışmalarını ilerletmek için sahip olduğu bilgi işlem gücüne vurgu yapan Hassabis, Google’ın süper bilgisayar kapasitesi sayesinde rakiplerine karşı üstünlük sağladığını belirtti.

Vancouver’da düzenlenen TED etkinliğinde konuşma yapan Damis Hassabis’e OpenAI ve Microsoft’un ABD’de başlatacağı Stargate adlı veri merkezine ilişkin düşünceleri soruldu. Stargate olarak adlandırılan bu yapay zeka merkezi milyonlarca yapay zeka çipinden oluşan bir süper bilgisayara ev sahipliği yapacak. Stargate’in maliyetinin 100 milyar dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Hassabis bu konuda spesifik bir rakam vermekten kaçındı ancak Google’ın zaman içerisinde yapay zekaya bundan daha fazla yatırım yapacağını açıkladı.

Hassabis konuşması sırasında, Google’ın Microsoft da dahil olmak üzere rakiplerinden daha iyi bilgi işlem gücüne sahip olduğuna vurgu yaptı.

Damis Hassabis, 2010 yılında kurduğu Deepmind’ı, 2014 yılında Google’a satmıştı.