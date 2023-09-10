FTX’in iflas avukatları, borsanın iflas etmeden önce yaptığı reklam ödemelerinin bir kısmını geri alabileceğine inanıyor.

En son raporlara göre, 2022 yılında iflas eden ve operasyonlarına yeniden başlamayı planlayan FTX, profesyonel sporculara ve takımlara yaptığı reklam ve tanıtım ödemelerinin bir kısmını geri almak istiyor. Bloomberg’ün haberine göre sporcular arasında Shaquille O’Neal ve Naomi Osaka da yer alıyor. Bununla birlikte haberde FTX’in yatırımcısı ve marka yüzü Tom Brady’den ise bahsedilmiyor.

FTX 2021 yılındaki ihtişamlı günlerinde önde gelen spor kulüplerinin spor salonlarının isim haklarını satın almak için milyonlarca dolarlık ödeme yapmıştı. Bununla birlikte birçok ünlü sporcuya da tanıtım kampanyaları kapsamında ciddi sponsorluk ücretleri ödendi.

FTX’in ödeme yaptığı isimler arasında Shaquille O’Neal, Steph Curry ve Naomi Osaka gibi milyonlarca hayranı bulunan ünlü profesyonel sporcular yer alıyordu. Bununla birlikte 7 kez Super Bowl’u kazanan NFT efsanesi her ne kadar bu isimler arasında yer alsa da aynı zamanda iflas etmeden kısa bir süre önce borsanın ortakları arasına katılmıştı.

Bu nedenle FTX’in 2022 yılının Kasım ayında sürpriz bir şekilde çökmesi, borsanın kullanıcılarıyla birlikte bu ünlü isimleri de olumsuz etkiledi. Hatta bu isimlerden bazılarına para karşılığında FTX’i tanıttıkları için dava açıldı.

CEO John J. Ray III liderliğindeki yeni FTX yönetimi, iflas eden borsanın alacaklılarına ödeme yapmak için yeni stratejiler geliştirirken Sam Bankman-Fried ise yargılanmayı bekliyor. Bu kapsamda FTX’in yeni yönetimi, iflas etmeden önce ünlü isimlere yapılan ödemelerin bir kısmını geri alabilmek adına kolları sıvadı.

FTX’in mali danışmanları, Bölüm 11 iflas koruma başvurusu kapsamında bu ödemelerin bir kısmını geri alınıp alınamayacağını araştırıyor. Mahkeme belgelerine göre FTX iflas etmeden önce tüm bu tanıtım anlaşmalarını “reklam veya sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili ön ödemeler” olarak tanımladığını gösteriyor.

Mahkeme belgelerine göre FTX’in bu başlık altında yaptığı sponsorluk ödemelerinden bazıları şu şekilde: MLB’ye yaklaşık 4,9 milyon dolar ve Formula 1 ekiplerinden Mercedes-AMG Petronas’a en az 12,2 milyon dolar, NBA Golden State Warriors’a 3,4 milyon dolar ve yıldız oyuncu Stephen Curry’nin SC30 Inc. şirketine yaklaşık 242.000 dolar.