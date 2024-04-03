Yapay zeka (AI) teknolojilerinin popülerliği her geçen gün artıyor ve yansımaları kripto para ve blockchain alanında da görülüyor. Yapay zeka odaklı kripto paralardan Fetch.ai (FET), değerini bir ayda iki kattan fazla artırdı.

Nedir bu Fetch.ai? Yapay zekayı blockchain’e nasıl entegre etti? FET ne işe yarıyor?

Soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Fetch.ai Nedir?

Fetch.ai, yapay zeka ve blockchain teknolojilerini bir arada sunan, merkeziyetsiz bir platformdur. Merkeziyetsiz finans (DeFi) hizmetlerini optimize etmeyi ve Şeylerin İnterneti (IoT) vaadini gerçekleştirmeyi amaçlar.

Proje, 2017 yılında Toby Simpson, Humayun Sheikh ve Thomas Hain tarafından başlatıldı. Kripto para FET ise 2019 başlarında piyasaya sürüldü.

Fetch.ai ekosisteminin merkezinde yapay zeka ajanları bulunuyor. AI Agent adı verilen bu programlar, makine öğrenimi sayesinde analiz ettikleri verilerden çıkarımda bulunabiliyorlar. Bir nevi “dijital ikize” dönüşen ajanlar, hedefler belirleyerek bu doğrultuda kullanıcılara gerek olmadan otonom ve akıllı şekilde kararlar alabiliyorlar.

AI Agent çözümleri Fetch.ai’nin Agentverse adlı platformunda geliştiriliyor. Burada çeşitli amaçlar için yapay zeka temelli çözümler oluşturulabiliyor ve yönetilebiliyor.

Yapay zeka ajanlarına veri transferini ise AI Engine gerçekleştiriyor. AI Engine, kullanıcılardan gelen emir ve talepleri görevlere dönüştürüyor. Devamında göreve en uygun AI Agent, görevi gerçekleştiriyor.

Fetch.ai kullanıcıları yapay zeka özelliklerine DeltaV aracılığıyla erişiyor. Bir sohbet arayüzü olan DeltaV yoluyla kullanıcılar, yapay zeka ajanlarına gerekli bilgi ve verileri sağlayabiliyor.

Fetch.ai, AI Agent geliştirmek için gerekli tüm API ve araçları ekosisteminde barındırıyor. Geliştiricileri bunlardan yararlanarak yapay zeka çözümlerini kolay, hızlı ve sorunsuz bir şekilde oluşturabiliyor.

FET Nedir?

FET, Fetch.ai ağının kripto parasıdır. Ethereum üzerinde ERC-20 standardıyla geliştirilen FET, ilerleyen dönemde büyük oranda Fetch.ai’nin kendi blockchain ağına taşındı.

Fetch.ai, hisse ispatı (proof of stake, PoS) konsensüs mekanizmasını kullanan bir blockchain ağı. Dolayısıyla işlem doğrulama, blok oluşturma ve değişiklik tekliflerini oylama gibi süreçler, belirli miktarda FET kilitleyen staker’lar tarafından gerçekleştiriliyor. Staker’lar, kilitledikleri kripto paralar ve gerçekleştirdikleri işlemler karşılığında daha fazla FET ile ödüllendiriliyorlar.

Ekosistemde gerçekleştirilen tüm işlemlerin ücreti de FET olarak ödeniyor. Yapay zeka ajanı oluşturup kullanmak da bu işlemler arasında yer alıyor.

FET, çok sayıda borsada listelenerek işleme açıldı. Bu nedenle kripto para, bir yatırım aracı olarak da yaygın şekilde kullanılıyor.

FET Nasıl Alınır?

FET, Mart 2024 itibarıyla Binance, Coinbase, BtcTurk, Crypto.com, Paribu, KuCoin, Bybit, OKX, Kraken, HTC ve BingX dahil önde gelen birçok kripto para borsasında listeleniyor.

Altcoin’i bu borsalarda alıp satmak mümkün.