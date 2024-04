Ethereum ağı, 2024 yılının ilk çeyreğinde etkileyici bir performans sergiledi.

Coin98 tarafından hazırlanan Ethereum Q1 2024 Finansal Raporu’na göre Ethereum ağının gelirlerinde 2024 yılının ilk çeyreğinde önemli bir artış yaşandı. Veriler, Ethereum ağındaki toplam kilitli değer (TVL) bir önceki çeyreğe kıyasla 1.8 kat artış yaşadığını gösteriyor. Aynı süreçte Ethereum ağındaki kazançlar ise 3 kat arttı.

#Ethereum Q1 2024 Financial Report

In the first quarter of 2024, most income statement metrics show positive growth signs:

– Fees & Revenue increased nearly 1.8 times QoQ

– Earnings tripled QoQ#ETH $ETH pic.twitter.com/9BpI0KEmhu

— Coin98 Analytics (@Coin98Analytics) April 3, 2024