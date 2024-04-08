Ethereum ağı, 2024 yılının ilk çeyreğinde etkileyici bir performans sergiledi.

Coin98 tarafından hazırlanan Ethereum Q1 2024 Finansal Raporu’na göre Ethereum ağının gelirlerinde 2024 yılının ilk çeyreğinde önemli bir artış yaşandı. Veriler, Ethereum ağındaki toplam kilitli değer (TVL) bir önceki çeyreğe kıyasla 1.8 kat artış yaşadığını gösteriyor. Aynı süreçte Ethereum ağındaki kazançlar ise 3 kat arttı.

#Ethereum Q1 2024 Financial Report In the first quarter of 2024, most income statement metrics show positive growth signs: – Fees & Revenue increased nearly 1.8 times QoQ

– Earnings tripled QoQ#ETH $ETH pic.twitter.com/9BpI0KEmhu — Coin98 Analytics (@Coin98Analytics) April 3, 2024

Ethereum ağında yılın ilk çeyreğinde 107 milyon dolarlık işlem gerçekleştirildi ve ağda 9,7 milyon yeni adres oluşturuldu. Bu, Ethereum’daki kullanıcı aktivitesinin ve ağın benimsenme oranının arttığı anlamına geliyor.

Coin98 raporunda en yüksek piyasa değerli stabilcoin olan USDT’nin, alternatif ağlarda da var olmasına rağmen Ethereum ağının artan cazibesine ve istikrarına vurgu yapılıyor.

VanEck’in Dijital Varlıklar Başkanı Matthew Sigel Mart ayında yaptığı açıklamada, Ethereum’un piyasa değeri açısından Bitcoin’i geçmesinin (flippening) yaşamasının pek mümkün olmadığını ancak performans açısından Ethereum’un Bitcoin’i geçebileceğini söylemişti.

10 Ocak 2024 tarihinde SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasıyla kripto para piyasasına yatırımcı akını başladı. Öte yandan bu durum kripto para piyasasında SEC’in spot Ethereum ETF’lerini onaylayacağına dair beklentileri de arttırdı.

Ancak son gelişmeler, SEC’in spot Ethereum ETF’lerini onaylamaya kısa vadede pek de sıcak bakmadığını gösteriyor.