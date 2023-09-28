Kripto paralar yıllar içerisinde popülaritelerini önemli ölçüde arttırarak tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. Bu popülarite artışında kripto paraların kaydettiği astronomik fiyat artışları önemli ölçüde etkili oldu. Bu nedenle birçok kişi, yatırım getirisi elde etmek için kripto paralara yöneldi.

Ancak kripto paralar aynı zamanda yüksek fiyat dalgalanmalarıyla yani volatiliteleriyle tanınıyor. Bu nedenle kripto para yatırımları zaman zaman riskli bir hal alabilir.

Dolayısıyla yatırımcılar teknik analiz aracılığıyla kripto para piyasasındaki trendleri belirlemeyi ve piyasa duyarlılığı konusunda fikir edinmeyi amaçlıyor.

Bu yazımızda kripto para piyasasında kullanılan en popüler teknik analiz göstergelerine (indikatör) yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım…

Hareketli Ortalamalar (Moving Averages)

Hareketli ortalamalar aynı zamanda MA kısaltmasıyla biliniyor. Yatırımcılar bu indikatörü yani diğer bir deyişle göstergeyi, piyasadaki potansiyel dönüş noktalarını belirlemek için kullanıyor. Yaygın olarak kullanılan hareketli ortalamalar arasında Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve Üstel Hareketli Ortalama (EMA) yer alıyor.

Basit Hareketli Ortalama (SMA) genel olarak söz konusu varlığın belirli bir dönemdeki ağırlıklı fiyat ortalamasına odaklanırken Üstel Hareketli Ortalama ise yakın geçmişteki fiyatlara daha fazla ağırlık veriyor. Kısa vadeli ve uzun vadeli hareketli ortalamaların kesişmesi potansiyel alım veya satım sinyallerine işaret edebilir. Buna altın kesişim (golden cross) ve ölüm kesişimi (death cross) örnek gösterilebilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Yalnızca kripto paralarda değil, tüm küresel piyasalarda kullanılan en yaygın göstergelerden biri de Göreceli Güç Endeksi yani RSI.

RSI indikatörü, söz konusu varlığın fiyatındaki hareketliliklerin hızını ve değişimini ölçümleyen bir osilatörüdür. RSI, mevcut fiyatın bir önceki dönemin fiyatına bölünmesi ve ardından 100 ile çarpılmasıyla hesaplanır. RSI indikatörü genellikle söz konusu varlıktaki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılır.

RSI 70’in üzerine yükseldiğinde varlığın aşırı satın alındığı gösterir ve bu bir düşüş sinyali olarak yorumlanabilir. Öte yandan RSI 30’un altına düşmesi ise varlığın aşırı satıldığı anlamına gelir ve alım sinyali olarak yorumlanabilir.

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD)

MACD, teknik analizde en çok kullanılan göstergelerden biridir. Hareketli ortamalar ile momentumu birleştiren MACD, çok yönlü bir indikatördür. MACD iki farklı hareketli ortalamadan oluşur. Bunlar MACD ve sinyal çizgileri şeklindedir.

MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinden geçtiğinde bu, yükseliş işareti olarak yorumlanabilir ve piyasanın yükseliş trendinde olduğu anlamına gelir. Bunun tam aksine MACD’nin sinyal çizgisinin altından geçmesi ise düşüş trendini gösterir.

Bollinger Bantları (Bollinger Bands)

Kripto para yatırımcılarının sıklıkla kullandığı bir diğer indikatör ise Bollinger Bantları. Bollinger bantları, hareketli ortalamanın altına ve üstünde yer alan iki sapma çizgisinden oluşur.

Bu bantlar, söz konusu varlıktaki fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak dinamik bir şekilde ayarlanır. Bir varlığın fiyatı üst Bollinger Bandına yaklaştığında, bu durum aşırı alım koşullarına işaret edebilir. Tersine, alt bandın yakınındaki fiyatlar ise varlığın aşırı satış baskısı altında olduğuna işaret eder.

Varlığın fiyatının Bolinger Bantlarının dışına çıkası durumunda ise bu olağan dışı fiyat hareketliliği olarak yorumlanır. Varlığın fiyatı, üst banda yakınsa bu fiyatın nispeten yüksek olduğu şeklinde, alt banda yakın ise nispeten düşük olduğu şeklinde yorumlanır.

Bollinger Bantları fiyatın göreceli olarak yüksek mi yoksa düşük mi olduğunu belirlemek için kullanılır.

Fibonacci Düzeltmesi

Fibonacci düzeltme seviyeleri Fibonacci dizisine dayanır ve potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır.

Bu seviyeler, yükseliş ve düşüş trendleri sırasında yatırımcıların fiyat düzeltmesinin hangi seviyelerde gerçekleşeceğini belirlemesine yardımcı olur. Temel Fibonacci düzeltme seviyeleri arasında %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %78,6 yer alır.

Yatırımcılar olası bir fiyat hareketliliği sırasında bu seviyelerden yatırım fırsatları ararlar.

Hacim ve Hacim Profili

Hacim, finansal piyasalardaki fiyat hareketliliklerinin gücü hakkında fikir veren önemli göstergelerden biridir. Örneğin yükseliş trendi sırasında bir varlığın işlem hacmi de önemli ölçüde artıyorsa bu, yatırımcıların varlığa olan ilgisinin giderek arttığı, dolayısıyla yükseliş trendinin de devam edeceği şeklinde yorumlanabilir.

Hacim Profili ise bir varlığın belirli dönemlerdeki işlem hacmini gösterir. Yatırımcıların fiyat hareketlerini etkileyebilecek yüksek ve düşük likidite alanlarını belirleyebilir.

Bu alanlar aynı zamanda destek ve direnç seviyeleri olarak işlev görebilir.

Denge Hacmi (OBV)

Hacim odaklı indikatörlerden biri de Denge Hacmi (OBV). Yükseliş günlerinde hacmi ekler ve düşüş günlerinde hacmi çıkarır.

Yükselen OBV, alım baskısına, düşen OBV ise satış baskısına işaret eder. Bu sayede yatırımcılar yükseliş ve düşüş trendleri hakkında öngörülerde bulunabilir.

Kripto Paralara Yatırım Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kripto para yatırımlarınızda bu indikatörleri kullanırken, indikatörlerin çalışma mantığını ve farklı piyasa koşullarında nasıl tepki verdiğini öğrenin.

Bunun için gerçek parayla yatırım yapmadan önce demo hesaplar üzerinden bu indikatörleri test etmek amacıyla işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Bu indikatörleri fırsatları belirleme, risk yönetimi ve daha birçok konuda kullanabilirsiniz.

Teknik analiz yaparken bu göstergeleri kullanmak, piyasa hakkında daha geniş bir bakış açısına sahip olmanıza ve bilinçli bir şekilde yatırım yapmanıza fayda sağlayabilir. Bununla birlikte kripto para piyasalarının 7/24 aktif olduğunu ve işlerin bir anda değişebileceğini gözardı etmeyin.

Öte yandan bu indikatörleri birbirleriyle entegre ederek mevcut ve gelecekteki piyasa trendleri hakkında daha geniş bir bakış açısına sahip olabilirsiniz.

Piyasa duyarlılığı ve haberler, kripto para piyasasında ani fiyat hareketliliklerine yol açabilir. Bu nedenle zaman zaman bu indikatörler tarafından sağlanan sinyaller geçerliliğini yitirebilir.

Sonuç olarak kripto paralara yatırım yaparken indikatörlerle birlikte en son kripto para haberlerinin takip edilmesi de fayda sağlayabilir.