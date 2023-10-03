Kripto paralarda ayı veya boğa sezonu farketmeksizin para kazanmak mümkün. Bu nedenle yatırımcılar kripto para analiz araçlarını kullanarak piyasadaki fırsatları yakalamaya çalışıyor.

Bu yazımızda kripto para analizi yaparken kullanılabilecek araçlara yakından bakacağız. İşte kripto para analizlerinizde kullanabileceğiniz 6 popüler araç:

DefiLlama

DefiLlama kullancıılarının en popüler blockchain protokollerindeki toplam kilitli değer (TVL) verilerini takip etmesine olanak sağlıyor. TVL, bir blockchain ağının, protokolünün popülaritesini değerlendirmek için kullanılan en popüler verilerden biri. Bu metrik, kullanıcıların blockchain protokollerinde kilitlenen toplam varlıkların değerini takip etmesine olanak sağlıyor.

DefiLlama bu kapsamda 80’i aşkın katman-1 blockchain protokolündeki verileri bir araya getiriyor. Bununla birlikte DefiLlama’nın bu verilerin tamamını on-chain bir şekilde çekmediğini, bazı verilerin CoinGecko gibi veri sağlayıcıları tarafından sunulduğunu da belirtelim.

Kullanıcılar DefiLlama aracılığıyla çeşitli filtrelemeler yaparak verileri tablolar halinde takip edebilir.

Dune

Dune Analytics olarak da bilinen platform yakın zamanda “Dune” olarak yeniden markalandı.

Dune, kullanıcılarının SQL aracılığıyla blockchain verilerini sorgulamasına ve gösterge tabloları oluşturmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılar, Dune aracılığıyla ücretsiz bir şekilde kripto para projelerini araştırabilir ve en popüler projeleri filtreleyebilir.

Ancak hepsi bu kadarla da sınırlı değil. Dune kullanıcıları, platformdaki favori içerik üreticilerinin oluşturduğu gösterge tablolarını da takip edebilir.

CoinGecko

En popüler kripto para veri toplayıcılarından CoinGecko, kullanıcılarına on binlerce farklı kripto para birimine yönelik veriler sunuyor. CoinGecko platformu aracılığıyla analiz yapmak isteyen kullanıcılar, bu kripto para birimlerine tıklayarak detaylı verilere ulaşabilir.

CoinGecko aracılığıyla tüm projelerin akıllı sözleşme adresine de ulaşmak mümkün.

Nansen

En güvenilir blockchain analitik platformlarından Nansen, bu konudaki en ünlü ve başarılı analiz araçlarından bir tanesi. Merkezi ve topluluk yönetimindeki rakibi Dune’un aksine Nansen, önde gelen kripto para uzmanlarından oluşan bir ekibe sahip.

70 milyonu aşkın blockchain cüzdanına dair verileri takip eden Nansen, kullanımı kolay ve basit arayüzü sayesinde kullanıcılarının para akışını takip etmesine olanak sağlıyor.

Örnek vermek gerekirse, bir balinanın cüzdanından gerçekleştirilen işlemleri takip etmek isteyen kullanıcılar, bunu Nansen aracılığıyla yaparak diğer kullanıcıların önüne geçebilir. Bununla birlikte Nansen kullanıcıları takip ettikleri cüzdanlar için alarmlar oluşturarak gerçekleşen işlemler için bildirim alabilir.

Glassnode

Glassnode, tıpkı Nansen gibi merkezi blockchain analitik platformlarından bir tanesi. Nansen daha çok kripto para cüzdanlarına ve para akışlarına odaklanırken Glassnode ise kullanıcılarının blockchain verilerine daha geniş kapsamlı bir şekilde analiz etmesine imkan tanıyor.

Kullanıcılar, Glassnode Studio aracılığıyla temel kripto borsası verilerinden kar ve zarar oranlarına ve madenci verilerine kadar her türlü veriye erişebilir.

Son olarak platformun kullanıcıları Glassnode Insight aracılığıyla projenin alanında uzman ekibi tarafından hazırlanan raporlara ve analizlere ulaşabilir. Glassnode Insight verileri yalnızca İngilizce dilinde değil aynı zamanda İtalyanca, İspanyolca, Çince ve Japonca olarak da sunuluyor.

RugDoc

Yukarıda bahsettiğimiz diğer analiz araçlarından farklı olarak RugDoc, güvenli olup olmadıklarını belirlemek için kripto para ve blockchain projelerinin akıllı sözleşmelerini denetliyor. Bu sayede kullanıcılar, yatırım yapmak istedikleri projenin güvenli olup olmadığını öğrenebiliyor.

Akıllı sözleşmelerin incelenmesi teknik yeterlilik gerektirdiğinden bu konuda bilgisi olmayan kullanıcılar RugDoc gibi araçlarla kripto para ve blockchain projelerini analiz edebilir.

AlphaDay

AlphaDay tüm verileri tek bir tabloda toplamak isteyen kripto para ve blockchain kullanıcıları için ideal platformlardan bir tanesi. Haberler, Twitter akışı, portföy görüntüleme, TVL verileri gibi birçok veriye tek bir ekran üzerinden ulaşmak mümkün.

Kullanıcılar, gösterge tablolarına özelleştirilebilir araç takımları ekleyerek diledikleri verileri takip edebilir.

DeBank

En ünlü analiz araçlarından biri olan DeBank aynı zamanda sosyal medya özellikleriyle de dikkat çekiyor. Kullanıcılar DeBank aracılığıyla hem kendi portföylerini hem de diledikleri diğer blockchain cüzdanlarının portföylerini takip edebilir.

DeBank kullanıcılarının platformun özelliklerinden faydalanabilmek için cüzdanlarını DeBank hesaplarıyla eşleştirmeleri gerekiyor.

DeBank, bilinen cüzdan adreslerinin hangi varlıklara sahip olduğunu, varlıkların nerelerde tutulduğunu açık bir şekilde gösteriyor. DeBank aracılığıyla yalnızca kripto paraları değil aynı zamanda NFT’leri de takip etmek mümkün.

Halihazırda 1.300’ü aşkın protokolü destekleyen DeBank, desteklediği protokollere her gün yenilerini ekliyor.

GeckoTerminal

CoinGecko’nun kurucuları Bobby Ong ve TM Lee tarafından geliştirilen GeckoTerminal, sıradan bir analiz aracı değil. GeckoTerminal bir grafik aracı olarak 40’nin üzerinde zinciri, 300 DEX’i ve 1 milyon token’i destekliyor.

GeckoTerminal aynı zamanda göze hoş gelen ve basit bir arayüze sahip.

Bonus: Arkham Inteligence

Arkham Inteligence kısa bir süre önce piyasaya sürülen kripto para ve blockchain istihbarat araçlarından bir tanesi. Kullanıcılar platform aracılığıyla blockchain cüzdanlarını ve gerçekleştirilen işlemleri takip edebilir aynı zamanda Arkham Inteligence aracılığıyla sahip oldukları istihbaratları satabilir.

Yapay zeka destekli bir platform olan Arkham Inteligence aynı zamanda ARKM adlı kendi yerel kripto para birimine sahip.

Chainalysis gibi önde gelen analiz araçları yalnızca borsalara ve hükümet kurumlarına veri sağlarken Arkham Inteligence ise kripto para topluluğunu kucaklıyor.

Arkham Inteligence, Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Polygon ve Arbitrum gibi blockchain ağlarındaki verileri toplayarak yapay zeka aracılığıyla analiz ediyor. Daha sonra bu veriler, ilgili cüzdan adreslerinin kime ait olduğunun belirlenmesi için kullanılıyor.

Kullanıcılar Arkham Inteligence platformu aracılığıyla şu verileri takip edebilir: Portföy, porfföylerin tarihsel performansı, gerçek zamanlı işlemler, profiller.

Sonuç

Blockchain ve kripto paralar henüz daha yolun başında ve önlerinde çok uzun bir yol var. Buna rağmen kripto para ve blockchain kullanıcılarına, yatırımcılarına yönelik analiz araçlarının sayısı her geçen gün artıyor. Bu listeyi çok daha uzatabiliriz ancak bu yazımızda en popüler analiz araçlarına yer verdik.

Finans alanında veri takibinin ne kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu analiz araçları, kripto para yatırımlarınız konusunda diğer yatırımcıların önüne geçmenize olanak sağlayabilir.