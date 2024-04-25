Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter (X), YouTube’a rakip olacak bir TV uygulaması başlatmayı planlıyor.

Elon Musk yönetimindeki Twitter, eğlence ve video alanlarına daha fazla ağırlık vermeyi hedefliyor. X TV olarak adlandırılacak ürün ile Twitter (X), YouTube ile rekabete girecek. X TV’nin ne zaman başlatılacağı henüz açıklanmadı. Birçok Twitter kullanıcısı, X TV uygulamasının çok kısa bir süre içerisinde akıllı televizyonlarda kullanıma sunulacağını düşünüyor.

X TV piyasaya sürüldüğünde kullanıcılar, akıllı telefonlarındaki videoları daha büyük ekranlı cihazlarına yansıtarak izleyebilecek. Google ve Amazon da son dönemde bu konumda adımlar attı. Bu kapsamda X, eski CNN sunucusu Don Lemon’ın da bulunduğu bazı yüksek profilli firmalarla stratejik ortaklıklar kurdu.

X ayrıca X TV’ye reklamları nasıl dahil edebileceğini araştırıyor. Bu hamle, ana akımda ürün ve hizmetlerini tanıtmakta zorlanan kripto para şirketleri için faydalı olabilir.

Elon Musk’ın bu hamlesi, Twitter’ı (X), metin ve görüntü tabanlı bir sosyal medya platformundan süper uygulamaya dönüştürme vizyonunun bir parçası. Bu aynı zamanda Elon Musk’ın Twitter için farklı gelir kaynakları yaratma çabalarının da bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Twitter (X), sosyal medya platformları arasındaki rekabette kendini farklılaştırma konusunda cesur adımlar atıyor.

Son birkaç aydır X’deki etkileşim verileri, X TV’nin piyasaya sürüldüğünde iyi bir performans göstereceğine işaret ediyor. Öyle ki son 30 günlük zaman diliminde kullanıcılar, Twitter’da (X) 23 milyar dakika değerinde video izledi. Twitter (X) konuyla ilgili olarak iş ortaklarına ve potansiyel müşterilerine gönderdiği notta X TV uygulamasının gelir elde etme planlarının bir parçası olduğunu söyledi. X söz konusu notta şu ifadeye yer verdi:

Bundan para kazanmayı planlıyoruz ve farklı ortaklık biçimlerini tartışacağız ve buna reklamlar da dahil olabilir.

X’in faaliyetlerini genişletmeyi planladığı bir diğer alan da elektronik posta hizmetleri. Twitter (X), Xmail olarak adlandırılan hizmetle, Google’ın Gmail hizmetiyle rekabet etmeyi hedefliyor.