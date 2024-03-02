EigenLayer, son dönemde aldığı yatırımlar ile gündemde. Binance Labs ve a16z gibi kripto para sektörünün önde gelen isimleri, şubat ayında protokole yatırım yaptı.

EigenLayer, ayrıca yapay zeka (AI) ağı Ritual ile iş birliği yaptı.

Peki EigenLayer nedir? Kim tarafından geliştirildi? EigenLayer nasıl çalışıyor?

Soruların cevabı yazımızda.

EigenLayer Nedir?

Ethereum blockchain ağı, 2022’de gerçekleştirilen Merge etkinliği ile iş ispatı (PoW) konsensüs mekanizmasından hisse ispatına (PoS) geçti. Ağdaki işlemleri artık blok ödülü için rekabet eden madenciler değil, ETH stake edenler doğruluyor. Teklifleri oylama gibi yönetişim süreçleri de staker’lar tarafından yürütülüyor.

Dolayısıyla doğrulayıcı olmak isteyen Ethereum kullanıcıları, blockchain’e çok sayıda Ether kilitlemeye başladı. EigenLayer, bu ETH’leri yeniden kullanmayı mümkün kılıyor.

EigenLayer, Ethereum üzerinde faaliyet gösteren bir restaking (yeniden staking) protokolüdür. Bir dizi akıllı sözleşmeden oluşur. Blockchain’in konsensüs katmanına kilitli ETH ve likit staking token’ların yeniden kullanılmasını mümkün kılar.

Likit staking token (LST), halihazırda stake edilmiş olan kripto paraların temsili olan kripto paralara deniyor. Böylece stake edilmiş olan kripto paralar alım satım gibi işlemlerde kullanılabiliyor.

EigenLayer, sunduğu teknoloji ile ilk kez stake edilmiş bu kripto paraları yeniden değerlendirme yolu sundu.

Kim Geliştirdi?

EigenLayer, Eigen Labs tarafından geliştirildi. EigenLabs, 2021’de bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Sreeram Kannan tarafından kuruldu.

EigenLayer, testnet’te Nisan 2023’te başlatıldı. Protokol, iki ay sonra mainnet’te aktive edildi.

EigenLayer Nasıl Çalışıyor?

EigenLayer, stake edilen kripto paraların yeniden stake edilmek üzere kullanılmasına olanak sağlıyor. Bir diğer deyişle, stake edilmiş sermaye havuzuna unstake etmeye gerek olmadan erişim sağlıyor.

Ethereum gibi hisse ispatı (PoS) ağlarda işlem doğrulama ve yönetişim süreçleri, kripto para stake edenler tarafından gerçekleştiriliyor. EigenLayer, Ethereum’da stake edilmiş kripto paraların diğer ağ ve uygulamalar tarafından da staking havuzu olarak kullanılmasını mümkün hale getiriyor.

Protokol, restaking yöntemiyle tüm Ethereum ekosistemini birleştirmeyi ve blockchain güvenliğini artırmayı hedefliyor. Ayrıca kullanıcıları diğer projelere stake etmeleri gereken kripto paraların masrafından kurtarak, daha hesaplı bir staking deneyimi sunuyor.

EigenLayer ile restaking yapanlar ödül de kazanıyor. Bu ödül, ilk staking ile kazanılan faize ek olarak veriliyor.

Protokolün kötü amaçlı aktörleri caydırmak için kullandığı bir mekanizma da bulunuyor. Sistemi kötüye kullandığı tespit edilenlerin stake ettikleri kripto paraların bir kısmına el koyuluyor. Slashing adı verilen bu mekanizma, mekanizmayı kendi hizmetlerine dahil etmek isteyenlerce gönüllü olarak da kullanılabiliyor.

EigenLayer ile Ethereum üzerinde kahinler, blockchain köprüleri dahil birçok hizmet için gerekli staking koşulları karşılanabiliyor.

EigenLayer, ileride protokole rollup sıralayıcılar da getirmeyi planlıyor. Bu sıralayıcılar, Ethereum tabanlı L2 çözümlerinin daha merkeziyetsiz ve güvenli bir şekilde çalışmasına olanak sağlayacak.

EigenLayer İstatistikleri

EigenLayer’a kilitli toplam değer (TVL), Şubat 2024’te ciddi bir artış kaydetti. Şubat başında 2 milyar doların hemen üzerinde olan TVL, 23 Şubat itibarıyla 7,7 milyar doları geçti.

EigenLayer’da yeniden stake edilen kripto paraların yarıdan fazlasını ETH oluşturuyor. Stake edilen ETH miktarı 5,24 milyar doları geçiyor.

swETH, mETH, ETHx ve wBETH gibi token’ların aslan payına sahip olduğu LST’ler, TVL’de yaklaşık 2,5 milyar doları temsil ediyor. Kilitli LST sayısı1,75 milyonu geçiyor.

EigenLayer’da staking yapan oluşum sayısı ise 110.244 ölçülüyor.