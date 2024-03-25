Piyasa değerine göre dünyanın en büyük memecoin’i DOGE, son dönemde yaşadığı yükselişlerle adından sıkça söz ettirdi.

Dogecoin (DOGE) Şubat ayının sonlarında değerini iki kat arttırdı. Ocak ayı başlarında 0,08 dolar seviyesinde işlem gören DOGE, 4 Mart’ta 0,18 dolara kadar yükseldi.

Proof-of-Work fikir birliği algoritmasını kullanan Dogecoin (DOGE), şu anda piyasa değeri sıralamasına göre 9. en büyük kripto para birimi konumunda.

Dogecoin (DOGE) 1 Dolara Yükselebilir mi?

530.000’i aşkın takipçisi bulunan analist DonAlt, YouTube hesabı üzerinden yayınladığı bir videoda DOGE’un Bitcoin paritesindeki pozisyonundan yola çıkarak “Dogecoin’in 1 dolara yükselmesinin olası göründüğünü söyledi.

YouTube kanalı TechnicalRoundup’ın sunucusu DonAlt, Perşembe günü yayınladığı videoda DOGE’yi ilginç bulduğunu söyledi ve gerekçe olarak varlığın şu anda BTC paritesindeki destek seviyesine dönmüş olmasını gösterdi.

En popüler memecoin’lerden biri olan DOGE, yaşadığı yükselişlerle geçmişte adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Analist, DOGE’un kısa bir süre önce 2022 yılındaki dip noktasını test ettiğini belirtti.

DOGE Bir POW Coin’i ve Memecoin

2021 yılındaki boğa koşusuna liderlik eden projelerden biri olan DOGE, geniş bir topluluğa sahip. Bu anlamda DOGE en büyük 10 kripto para arasında yer almaya devam ediyor.

Proof-of-Work tabanlı bir kripto para olması, SEC’in DOGE’un menkul kıymet olarak sınıflandırılmasına engel oluyor. Öte yandan Proof-of-Work tabanlı bir proje olması nedeniyle DOGE daha merkezsiz kalabiliyor.

Memecoin’ler, özellikle de köpek temalı memecoin’ler yükselişe geçtiğinde DOGE de iyi performans sergileme eğiliminde oluyor. Geride bıraktığımız haftalarda yaşanan yükselişler de bunu kanıtlar nitelikte.