Son 24 saatte %4,7 oranında değer kazanan Dogecoin (DOGE) 0,2074 dolar seviyesine yükseldi. Şu anda DOGE önemli bir direnç seviyesinin yakınında işlem görüyor.

Bu yazımızda Dogecoin’deki mevcut duruma ve önümüzdeki günlerde nasıl bir performans sergileyebileceğine yakından bakacağız.

Temel destek seviyeleri: 0,17 dolar ve 0,13 dolar

Temel direnç seviyeleri: 0,21 dolar ve 0,31 dolar

Kilit Direnç Seviyesi Kırılmak Üzere

Dogecoin (DOGE) fiyatı son günlerde yaşanan yükselişlerle birlikte 0,21 dolarlık kilit direnç seviyesine yaklaştı. Böylelikle DOGE, geride bıraktığımız hafta yaşanan sert düşüşlerin izlerini büyük ölçüde sildi. DOGE, 0,21 dolar direncinin üzerine yükselmeyi başarabilirse bir sonraki kilit direnç seviyesi olan 0,31 dolara doğru yola çıkabilir.

Dogecoin’de İvme Yükseliş Trendine Döndü

Henüz Dogecoin’in işlem hacmi, ilk tepeden daha yüksek bir tepe yapmamış olsa da (higher high), fiyat ve piyasa momentumu yükseliş trendine işaret ediyor. Bu nedenle 0,21 dolar seviyesinin üzerindeki bir kırılmanın DOGE’de alıcıları geri getirebileceğine inanılıyor.

Günlük MACD Yukarıya Kıvrılıyor

Dogecoin’de yükselişe işaret eden bir diğer metrik de günlük hareketli ortalamanın (MACD) yukarı kıvrılması. Bu hareket devam ederse DOGE grafiğinde 0,21 dolar seviyesinin kırılmasıyla boğa kesişimi (bullish cross) oluşumu gözlenebilir.

Bu yazı CryptoPotato analistlerinden Duo Nine tarafından hazırlanmıştır. Orijinal içeriğe burdaki bağlantıya tıklayarak göz atabilirsiniz.