Marathon Digital CEO’su Fred Thiel, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının halihazırda fiyatlandığını düşünüyor. Bu nedenle Thiel, blok ödülü yarılanmasının ardından Bitcoin’de önemli bir yükseliş beklemiyor.

ABD’nin en büyük madencilik şirketi Marathon Digital’in CEO’su Fred Thiel’e göre spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması nedeniyle yarılanma sonrasında beklenen ralli önceden gerçekleşti.

9 Nisan’da Bloomberg’e röportaj veren Thiel, şu ifadeleri kullandı:

Bence büyük bir başarı olan ETF onayı, sermayeyi piyasaya çekti ve esasen yarılanmadan üç ila altı ay sonra görebileceğimiz fiyat artışı erkenden gerçekleşti.

Yarılanma Sonrası Yükseliş Yaşanmayacak mı?

Fred Thiel Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasıyla birlikte günlük üretimde 450 BTC’lik düşüşe yol açacağına dikkat çekti. Bu nedenle Fred Thiel yarılanmanın BTC fiyatı üzerinde küçük bir etki yaratacağını öngörüyor.

Thiel, geçmişteki piyasa döngülerinde yarılanmadan sonra gerçekleşen yükselişin bu döngüde yarılanma öncesinde gerçekleşmesinin bir madencilik şirketi olarak kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Madenciler olarak bir kez olsun fiyatların yarılanma öncesinde düşmediği, aksine yükseldiği bir yarılanmaya girdiğimiz için çok heyecanlıyız, dolayısıyla herkes bu durumdan mümkün olan en yüksek seviyede fayda sağlamaya çalışıyor.

Fred Thiel, şirketinin kârlı kalabilmesi için baş başa Bitcoin fiyatının 46.000 dolar olduğunu ifade etti.

Öte yandan Bitcoin madenciliği konusunda uzman isimlerden Jaran Mellerud ise yarılanma sonrasında Bitcoin ağındaki hash oranının pek fazla düşmeyeceğini tahmin ediyor. Mellerud’a göre yarılanmalar hash rate’i düşüren bir olay değil, kısa bir süreliğine duraklamalara yol açan bir gelişme.

Jaran Mellerud, Fred Thiel’in aksine Bitcoin’de yarılanma sonrasında yükseliş yaşanacağını tahmin ediyor. Mellerud bu öngörüsünü arzdaki azalmaya değil, talepteki yükseliş beklentisine dayandırıyor.

Kısa bir süre önce Bitfinex tarafından hazırlanan bir raporda BTC fiyatının yarılanma sonrasında 150.000 dolar ile 169.000 dolar aralığına yükseleceği tahmin edildi.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

BTC fiyatı 2024 yılının şimdiye kadarki bölümünde %65 oranında değer kazandı. Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanmasının 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Bitcoin 20 Mart’tan bu yana 60.000 doların üzerinde işlem görüyor. Lider kripto para birimi 14 Mart 2024 tarihinde 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Yatırımcı ve analist Oliver Isaacs, borsalardaki BTC’nin altı yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Isaacs’a göre bazı ülkeler de Bitcoin ETP’lerine yeşil ışık yakmaya hazırlanıyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %4,3 oranında değer kaybeden BTC 67.613 dolar bandında işlem görüyor.