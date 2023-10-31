David Kleiman, siber güvenlik uzmanı ve kriminal analistiydi. Craig Wright’la birlikte Bitcoin’i geliştirdiği iddia edilen David Kleiman 23 Nisan 2013 tarihinde hayatını kaybetti.

David Kleiman kariyerine ABD ordusunda başladı. 1988 yılında henüz 21 yaşındayken ABD ordusunda “Yılın Askeri” ödülünü kazandı. ABD ordusundaki görevinin ardından memleketine geri dönen David Kleiman, Palm Beach County Şerif Ofisi’nde (PBSO) polis memuru olarak çalışmaya başladı.

Dave Kleiman 1995 yılında geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle felç oldu ve tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Bir süre sonra Palm Beach County Şerif Ofisi’ndeki görevine geri dönen Kleiman kısa süre içerisinde dedektifliğe terfi ettirildi. Bilgisayar Suçları Bölümünde Sistem Güvenliği Analisti olarak çalıştı

Dave Kleiman ABD Posta Servisi ve NASA için teknolojiler geliştiren bir dizi farklı teknoloji şirketinde çalıştıktan sonra kendi adli bilişim şirketine ortak olarak katıldı.

Dave Kleiman 2013 yılında MRSA enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

Bilişim ve Kriptografi Çalışmaları

Ağ güvenliği, veri kurtarma ve bilişim suçları konularındaki yeteneğiyle tanınan Dave Kleiman, birçok kitap yazdı ve televizyon programına konuk oldu.

S-doc’ta Bilgi Güvenliği Şefi olarak görev yapan Kleiman, NSA, NIST ve Microsoft Ortak Kriterler Yönergelerini geride bırakan bir Windows şifreleme aracı geliştirdi. Bu teknoloji, NASA, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Posta Ofisi gibi çeşitli kurumlar tarafından kullanıldı.

David Kleiman tıpkı Satoshi Nakamoto, Adam Back ve Hal Finney gibi bir Cypherpunk’tı ve bu konudaki e-posta listelerinde yer alıyordu. Hatta David Kleiman, Satoshi Nakamoto’nun 31 Ekim 2008 tarihinde Bitcoin’i tüm dünyaya duyurduğu Metzdowd Cryptography e-posta listesinin üyelerinden biriydi.

David Kleiman, bilişim ve kriptografi alanlarında aşağıdaki sertifikalara sahipti:

Bilgi Sistemleri Güvenlik Yönetimi Uzmanı (ISSMP), Bilgi Sistemleri Güvenlik Mimarisi Uzmanı (ISSAP), Sertifikalı Bilgi Sistemleri Güvenlik Uzmanı (CISSP), Sertifikalı Bilgi Adli Araştırmacısı (CIFI), Sertifikalı Bilgi Güvenliği Yöneticisi (CISM), Sertifikalı Terörle Mücadele Uzmanı (CAS), Sertifikalı Bilgisayar Denetçisi (CCE), Microsoft Sertifikalı Sistem Mühendisi (MCSE).

David Kleiman aynı zamanda çalışmaları nedeniyle Microsoft tarafından Microsoft MVP ödülüne layık görüldü.

Satoshi Nakamoto İddiaları

2015 yılında Gizmodo, Craig Wright’ın basına gönderdiği belgelerle Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etmesinin ardından Dave Kleiman’ın da ismi basında Bitcoin’le ilişkilendirilmeye başlandı. 2016 yılının Mayıs ayında Craig Wright aynı iddiaları The Economist için tekrarladı. Pek çok kişi, Craig Wright’ın kendisini Satoshi Nakamoto olarak ilan etmesine pek sıcak bakmıyor ve bunun doğru olduğunu düşünmüyor.

Bununla birlikte David Kleiman hayattayken hiçbir zaman Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etmedi. Ancak şimdiye kadar birçok kişi, Satoshi Nakamoto kimdir listelerinde David Kleiman’a yer verdi. Bunun nedeni Dr. Craig Wright’ın açıklamaları.

Craig Wright 2016 yılında Satoshi Nakamoto olduğunu ve Bitcoin’i Dave Kleiman’la birlikte gizlice geliştirdiklerini iddia etti. Avusturalyalı iş adamı kaleme aldığı bir blog gönderisinde Dave Kleiman’ı “görüp görebileceğiniz en yüksek IQ’lardan birine sahip” şeklinde tanımladı. Bu nedenle Dave Kleiman’ın ismi sık sık Satoshi Nakamoto ile ilişkilendiriliyor.

David Kleiman ile Dr. Craig Wright’ın internet ortamında tanıştığı düşünülüyor ve ikilinin 2009 yılının Mart ayında Florida’daki Disneyland’de bir araya geldiği biliniyor. Bununla birlikte Dave Kleiman’ın birçok ortak özelliği bulunuyor. Bu ortak özelliklere örnek olarak yüksek IQ, kriptografi ve siber güvenlik çalışmaları ve ikisinin de gençliklerinde asker olarak görev yapması gösterilebilir.

Dave Kleiman ve Craig Wright İç Güvenlik yazılımları geliştirmek için kolları sıvadılar. David Kleiman bu kapsamda W&K Info Defense Research adlı bir şirket kurdu. Ancak resmi belgelerde iş yeri adresi olarak Dave Kleiman’ın adresi yer alıyor ve hiçbir şekilde Craig Wright’tan bahsedilmiyor.

2010 yılının Eylül ayında Kleiman askeri hastaneye kaldırıldı ve hastanedeki 850 gününü yatalak olarak geçirdi. Hastane çalışanları David Kleiman’ın hastanedeki anlarında sürekli olarak bilgisayarla vakit geçirdiğini ifade etti. Aynı dönemde Satoshi Nakamoto da Hal Finney ve Martti Malmo ile birlikte Bitcoin’i geliştirmeye devam ediyordu.

14 Nisan 2013 tarihinde doktorların ve sağlık ekibinin tavsiyelerini dinlemeyen David Kleiman evine geri döndü. Bundan 2 hafta sonra ise evinde ölü bulundu. David Kleiman’ın cesedinin etrafında onlarca boş alkol şişesi ve dolu bir silah yer alıyordu. Ölümünden sonra, arkadaşı Kimon Andreou, David Kleiman’ın ödemelerini aksattığını ve arkadaşlarından piyango bileti istediğini belirtti.

Dave Kleiman’ın E-postaları

David Kleiman ile Craig Wright arasındaki en eski yazışmalar 12 Mart 2008 tarihine, yani Bitcoin white paper’ının yayınlanmasından 6 ay öncesine kadar uzanıyor. 2016 yılında sızdırılan bir dökümana göre söz konusu e-postalarda Craig Wright, David Kleiman’dan Bit cash” ya da “Bitcoin” ile ilgili bir makaleyi düzenlemesine yardımcı olmasını istediği görülüyor. Wright söz konusu dökümanlarda Dave Kleiman’a bu belgeleri anonim bir şekilde, takma adla yayınlayacağını söylüyor.

Craig Wright ayrıca Dave Kleiman’ın hastaneye kaldırıldığı sırada yayınladığı bir blog gönderisiyle Bitcoin’in yaratıcısı olduğunu kanıtladığını iddia ediyor. Bu gönderide şu ifadeler yer alıyor:

Bitcoin’in Beta’sı yarın yayında. Bu merkezi olmayan bir sistem… Başarılı olana kadar kadar deneyeceğiz.

Craig Wright 2011 yılının Eylül ayında Dave Kleiman’a gönderdiği bir e-postada ise Satoshi olmaktan vazgeçtiğini belirtiyor:

Artık Satoshi’lik yapamam. Artık beni dinlemiyorlar. Bir efsane olarak kalmak daha iyi.

2013 yılında David Kleiman’ın da ortağı olduğu Computer Forensics LLC adlı şirketi işleten Patrick Paige ve Carter Conrad, Craig Wright da dahil olmak üzere Kleiman’ın diğer arkadaşlarına e-posta gönderdi. Bu e-postada David Kleiman’ın hayatını kaybettiği belirtiliyordu.

Craig Wrigt bu e-postayı hızlı bir şekilde yanıtladı ve David Kleiman’ın yer aldığı bir YouTube videosunu paylaştı. Bundan birkaç hafta sonra Craig Wright yeni bir e-posta daha göndererek Dave Kleiman’ın artık birlikte kurdukları W&K Info Defense Research adlı şirketle hiçbir ilişkisi kalmadığını belirtti. Ancak David Kleiman’ın Computer Forensics LLC’deki iş arkadaşları bu şirket hakkında hiçbir şey bilmiyordu, dolayısıyla bu e-postayı dikkate almadılar.

Craig Wright 2013 yılının sonlarında bir kez daha David Kleiman’ın da ortağı olduğu Computer Forensics LLC’a e-posta gönderdi. Bu e-posta, Craig Wright’ın Dave Kleiman’la birlikte geliştirdiği gizli ve gizemli bir proje (Bitcoin) hakkındaydı.

Craig Wright e-postada Bitcoin’i Dave Kleiman’la geliştirdiklerini ve Dave Kleiman’ın devasa miktarda Bitcoin biriktirdiğini söylüyordu. Wraight, Computer Forensics LLC’deki iş arkadaşlarından Dave Kleiman’ın şirket bilgisayarında “wallet.dat” adlı bir dosya olup olmadığını kontrol etmelerini istedi. Craig Wright e-postada paranın peşinde olmadığı konusunda güvence verdi.

Ancak Patrick Paige ve Carter Conrad bu konuda Wright’a inanmadı ve Wright’tan daha fazla detay paylaşmasını istedi. Bunun ardından Craig Wright, David Kleiman’ın Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto olduğunu belirtti.

Craig Wright daha sonra ‘Bitcoin’i David Kleiman icat etti’ ifadesinin ‘Bitcoin’i Craig Wright icat etti’ şeklinde değiştirdi.

Craig Wright, Patrick Paige ve Carter Conrad’tan David Kleiman’ın akrabalarının iletişim bilgilerini istedi. Böylelikle David Kleiman’ın bilgisayarlarını ve sabit disklerini güvence altına alabilecekti. Sonuç olarak Patrick Paige ve Carter Conrad, Craig Wright’a Dave Kleiman’ın amcası Louis Kleiman’ın e-posta adresini verdi.

Craig Wright, Louis Kleiman’a gönderdiği e-postada Bitcoin’ geliştiren 3 kişiden ikisinin David Kleiman ve kendisin olduğunu söyledi ve David Kleiman’ın bilgisayarına erişmesi gerektiğini belirtti.

Her ne kadar işin başında Craig Wright, Dave Kleiman’ın Bitcoin’in geliştiricisi Satoshi Nakamoto olduğunu söylese de zaman içerisinde bu söylemini “Dave Kleiman’ın Bitcoin’i geliştiren üç kişiden biri olduğu” şeklinde değiştirdi.

Ira Kleiman

Craig Wright, David Kleiman’la birlikte kurdukları W&K Info Defense Research adlı şirketi ele geçirdikten sonra David’in Bitcoin’lerini bulmak için kardeşi Ira Kleiman’la iletişime geçti. Craig Wirght’a göre bu Bitcoin’ler David Kleiman’ın sabit disklerinden birindeydi.

Başlarda Ira Kleiman ve Craig Wright oldukça iyi anlaşıyordu. Craig Wright, Dave Kleiman aracılığıyla Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ettiği David Kleiman’ın Bitcoin’lerini ele geçirmeyi hedefliyordu. Ancak Ira Kleiman ve Craig Wright’ın arası 2014 yılında açıldı.

Craig Wright, Ira Kleiman’ın abisinin Bitcoin’lerinden payına düşen kısmı nakde çevirmesine izin vermedi. Craig Wright, Ira Kleiman’dan bu parayı yönetmesine izin vermesini istedi ve bu BTC’leri üç yıl içerisinde üçe katlayacağını iddia etti.

Gizmado ve Wired’a Sızdırılan E-posta Görüşmeleri

8 Aralık 2015 tarihinde Wired ve Gizmodo, Wright ve Kleiman’ı Satoshi olarak tanıttı. Gizmodo ve Wired bu iddialarını anonim kişiler tarafından gönderilen e-posta kayıtlarına dayandırdı. Ancak kısa bir süre sonra bu e-posta kayıtlarının sahte olduğu ortaya çıktı ve Craig Wright sahtekar olarak tanımlandı.

7 Nisan 2016 tarihinde Craig Wright Satoshi Nakamoto olduğunu kanıtlamak üzere kriptografik kanıtları sunmak üzere The Economist ve BBC’den gazetecilerini yüz yüze görüşmeye davet etti. Bitcoin’in baş geliştiricisi Gavin Andresen de bu etkinliğe davet edildi.

Herkesin katılmasıyla Craig Wright, Bitcoin’in ilk bloğundaki özel anahtarla bir işlemi imzaladı. Böylelikle ilk adım başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Craig Wright bu aşamada gazetecileri ve Gavin Andresen’i Satoshi Nakamoto olduğuna ikna etti. Daha sonra akademisyen ve kriptografi uzmanı olan Dr. Nicolas Courtois ve GQ’dan bazı gazetecilerin katılacağı ikinci bir oturum düzenlendi. Ancak Dr. Nicolas Courtois yaptığı incelemeler neticesinde Craig Wright’ın sunduğu kanıtların yetersiz olduğuna kanaat getirdi.

Bu gelişmenin ardından Craig Wright kendini kaybetti ve çığlık çığlığa Dr. Courtois’ya küfürler savurdu. GQ muhabiri olayla ilgili olarak tartışmanın fiziksel saldırıya dönüşme tehlikesi nedeniyle kesin bir sonucu varılamadan oturumun sonlandırıldığını bildirdi.

Ertesi gün Dr. Nicolas Courtois konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Craig bizi kandırdı. Bu bir düzmece. Kanıtım var.

Dolayısıyla Craig Wright’ın Satoshi Nakamoto olduğuna dair spekülasyonların gerçek olmadığı ortaya çıktı.