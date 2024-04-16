Bitcoin’de fonlama oranı hala tüm zamanların en yüksek seviyelerinde. Bu anlamda bireysel yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen yüksek boyutlu kâr alımları sonucunda Bitcoin yeni bir düşüşle karşı karşıya kalabilir.

CryptoQuant analistlerine göre Bitcoin fiyatı geride bıraktığımız hafta sonu 61.000 dolara kadar geriledi. Bu hafta başında tekrar yükselişe geçen lider kripto para birimi 66.800 dolara kadar yükseldi.

Ancak son birkaç saat içerisinde BTC’nin yeniden düşüşe geçmesi, kripto para piyasasının yeni bir düzeltmenin eşiğinde olduğuna dair spekülasyonları beraberinde getirdi. Bitcoin ve Ethereum yatırımcısı GAAH, sürekli vadeli işlemler piyasasından gelen bilgilere dayanarak yeni bir fiyat düzeltmesi daha gerçekleşebileceğini söyledi.

Bitcoin’de Yeni Fiyat Düzeltmesi Yolda mı?

Analistler Bitcoin’de 30 günlük fonlama oranının hala çok yüksek seviyelerde olduğuna dikkat çekiyor. Bitcoin’in fonlama oranı şu anda son olarak 2021 yılında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyelerine çok yakın. Bu da Bitcoin’de şimdiye kadarki en büyük dirençlerden biri olarak yorumlanıyor.

Yatırımcı GAAH, Bitcoin fiyatının büyük oyuncuların büyük pozisyonlar açması için ideal bir kanalda olduğunu ve bu nedenle %20’lik yükselişlerin veya düşüşlerin yaşanabileceğini söyledi.

Bitcoin’in fonlanma oranı son olarak 2022 yılının sonlarında bu denli negatif bir senaryoya işaret ediyordu ve o dönemde BTC, şu anki fiyatının dörtte biri kadardı. O dönemde BTC yaklaşık %20’lik kısa bir düzeltme yaşamıştı.

Bitcoin’in son dönemde kaydettiği yükselişler, birçok yatırımcının kâr satışı yapmak için harekete geçmesiyle sonuçlandı. Bitcoin’in kısa vadeli sahipler için Harcanan Çıktı Kâr Oranı (SOPR) Mart ayında “aşırı açgözlülük” seviyelerine ulaştı ve ancak şimdi daha nötr bir konuma doğru geri çekildi.

Analiste göre tarihsel veriler, bireysel yatırımcıların büyük kâr satışları yaptığı dönemlerde yerel zirvelerin oluştuğuna dikkat çekti. Analist son iki günde yaşanan sert düşüşler sırasında pek çok bireysel yatırımcının kâr satışı yaptığını söyledi.

Bitcoin’de Dip Seviye Nasıl Tespit Edilir?

Glassnode’un baş analisti James Check de geride bıraktığımız Pazar günü aynı metrik hakkında açıklamalarda bulundu. Check, SOPR metriğinin 1,0’ın altına gerilemesinin boğa sezonu için sağlıklı bir işaret olduğunu söyledi. James Check, kısa vadeli yatırımcıların uzun vadeli yatırımcılara kıyasla orantısız bir şekilde zararda olduğunu ve piyasanın yükselmeden önce zayıf ellerini silkelemesi gerektiğini söyledi.