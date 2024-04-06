SEC’in Coinbase’e açtığı davada çıkan karar, Ripple lehine olabilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), son yıllarda çok sayıda kripto para şirketini hedef aldı. Bu şirketlerden biri de kripto para borsası Coinbase.

Coinbase ve SEC davasında çıkan son karar, tüm sektöre yarayabilir.

Coinbase Lehine Karar Çıktı

SEC, platformunda listelediği kripto paralar ile kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirdiğini iddia ettiği Coinbase’den geçtiğimiz yıl şikayetçi oldu.

Güney New York Bölge Mahkemesi Hakimi Katherine Failla, ikincil piyasalardaki kripto para satışlarının menkul kıymet işlemi sayılacağına hükmetmişti. Coinbase, kararı temyiz mahkemesine taşımıştı.

Temyiz mahkemesinden 5 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme, ikincil piyasada kripto satışının menkul kıymet sınıflandırması dışında tutulması gerektiğine karar verdi.

Ripple İçin Ne Anlama Geliyor?

SEC’in Ripple’a açtığı davada iddia, XRP’nin bir menkul kıymet olduğu ve Ripple’ın XRP satmasının kayıt dışı menkul kıymet işlemi olduğu etrafında şekilleniyor.

Üç yıldan uzun süren davada kurumsal satışlar böyle değerlendirilirken, programlı satışlar “ikincil piyasalara benzer olarak ödemenin kime veya neye yapıldığının bilinmediği türden” satışlar olarak bu sınıflandırmanın dışında tutuldu.

Coinbase hakkında verilen kararın Ripple için de işleri zorlaştırmasından endişe ediliyordu. Yeni karar tüm topluluğun içini rahatlattı.