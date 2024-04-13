Bu yazımızda yakın gelecekte Chainlink (LINK) fiyatını etkileyebilecek faktörlere yakından bakacağız.

Özet:

LINK son 24 saatte %13,4 oranında değer kaybetti ve 14,74 dolara geriledi.

Birçok analist, LINK’in yeni bir yükseliş trendine başlayacağını öngörüyor.

Yükseliş beklentilerine yol açan faktörler arasında borsalara gönderilen LINK miktarının negatife dönmesi de yer alıyor. Bu durum, yatırımcıların LINK’lerini mevcut fiyatlardan satmak istemediği şeklinde yorumlanıyor. Bu da LINK’teki satış baskını önemli ölçüde azaltıyor.

Chainlink (LINK) Fiyat Tahminleri

LINK bu yılın başından bu yana en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında yer alıyor. Ancak son dönemde LINK’teki yükseliş trendi sekteye uğradı.

Haftalık bazda %13,8, aylık bazda ise %26 oranında değer kaybeden LINK şu anda 14,21 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Birçok analist, LINK’in önümüzdeki aylarda yeni bir boğa koşusuna hazırlandığına inanıyor. Bunlardan biri de Twitter kullanıcısı Crypto Wolf. Analist, önümüzdeki aylarda Floki Inu (FLOKI), Polkadot (DOT) ve NEAR Protocol’ün (NEAR) de yükselişe geçeceğini öngörüyor.

Dogecoin (DOGE) analizleriyle tanınan SlumDOGE Millionaire de LINK’in üst düzey kripto para projeleri arasında yer aldığını düşünüyor. SlumDOGE Millionaire’in yükseliş tahmininde bulunduğu diğer kripto paralar arasında şaşırtıcı olmayan bir şekilde DOGE ve Cardano’nun ADA’sı ile Solana’nın SOL’u da yer alıyor.

invlub adlı bir Twitter kullanıcısı ise Chainlink’in (LINK) 10 ile 20 katlık yükseliş yaşama potansiyeline sahip olduğu görüşünde.

Chainlink’in (LINK) Geleceği

Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın verileri de LINK’teki yükseliş beklentilerini destekliyor. Veriler, borsalara gönderilen LINK miktarının son iki günlük süreçte negatife döndüğünü gösteriyor.

Borsalara gönderilen LINK miktarının negatife dönmesi, yatırımcıların borsalardan gözetimsiz saklama yöntemlerine yöneldiği anlamına geliyor. Bu da LINK üzerindeki anlık satış baskısını azaltıyor.