Cardano’nun kripto parası ADA, son 24 saatte yüzde 2,5’e yakın değer kaybetti. ADA, 0,57 dolara geriledi.

Analistlere göre altcoin, kısa vadede düzeltmeye devam edebilir.

ADA Desteği Kaybetti

Kripto para analisti Santana, ADA’nın 0,58 doların altına gerilemesinin negatif bir gösterge olduğuna işaret etti. Söz konusu fiyat seviyesi, son beş haftadır destek işlevi görüyordu.

Santana, altcoin’lerin düzeltme sonlanmadan 0,618 ve 0,786 Fibonacci geri çekilme seviyelerini test etme eğilimi gösterdiklerini ekledi.

ADA grafiğine uygulandığında, söz konusu Fibonacci seviyeleri 0,4444 dolar ve 0,3450 dolar aralığına denk geliyor. Yani ADA, güncel düzeltme sonlanmadan önce 0,34 dolara kadar gerileyebilir.

Altcoin, haftalık grafikte EMA10 (üstel hareketli ortalama) çizgisinin altına yöneldi. Ayrıca göreceli güç endeksi (RSI) de kırmızıya döndü. Tüm bu durumlar, ADA’nın güç kaybettiğinde ve yakın zamanda rallinin pek de mümkün olmadığına işaret ediyor.

Öte yandan, MVRV göstergesi ADA biriktirmenin mevcut durumda makul olduğunu gösteriyor. Yüzde -12,5 ölçülen gösterge, alım faaliyetlerinin artacağının sinyallerini veriyor. ADA, tarihsel olarak bu gösterge yüzde -8 ile -18 arasına gerilediğinde toparlanmaya başlıyor.

ADA, ayrıca kârlı durumdaki arz oranı yüzde 65’in altına gerilediğinde yeniden yükseliyor. Bu oran haber yayın saati itibarıyla yüzde 60 ölçülüyor.

Tüm bu faktörler ışığında, ADA’nın yüzde 12 yükseleceği yönünde beklentiler de mevcut.