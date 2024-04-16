OKB ve TIA son 24 saatte yükseliş yaşayan birkaç kripto para arasında yer alıyor.

Dün, yeni haftaya yükselişle başlayan Bitcoin 67.000 dolar sınırına kadar yükseldi. Ancak bu seviyeyi geçmekte zorlanan BTC sonrasında yönünü aşağıya çevirdi. Sonuç olarak Bitcoin son 24 saatte %4,4 oranında değer kaybetti.

Bu süreçte SOL -%11,2, ETH -%4,8, XRP -%3,1, DOGE -%5,5 ve TON -%11,8 oranlarında düşüşler yaşadı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Son birkaç gün Bitcoin için hiç de iyi geçmedi. Geçen hafta Cuma günü 70.000 doların üzerine yükselen BTC, takip eden saatlerde Fed’in bölgesel başkanlarının, kurumun faiz politikasına ilişkin açıklamaların ardından 65.000 dolar bandına çakıldı.

Cumartesi günü 2 bin dolar toparlanarak 67.000 dolara kadar yükselen BTC, bu kez de İran’ın İsrail’e hava saldırısı başlatması sonucunda çöküşe geçti ve 61.000 doların altına geriledi.

Bu hafta başında toparlanarak tekrar 67.000 dolar sınırına dayanan Bitcoin, ne yazık ki bu toparlanmayı sürdüremedi. Son 24 saatte bir kez daha düşüşe geçen BTC, %4,4 oranında değer kaybederek 62.194 dolara kadar geriledi.

Şu anda 63.372 dolar bandında işlem gören BTC’nin piyasa değeri 1,247 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen ve Düşen Altcoin’ler

Piyasa düzeltmesinden altcoin’ler daha kötü etkilendi. Dün 3.300 dolara kadar yükselen ETH son 24 saatte %4,8 oranında değer kaybederek 3.020 dolara kadar geriledi. Binance Coin, Ripple, Dogecoin, Cardano, Tron ve Polygon gibi popüler kripto paralar da sert değer kayıpları yaşadı.

Bugün çok düşüş yaşayan kripto paralar şunlar:

Nervos Network (CKB): -%18 Bonk (BONK): -%14,1 Ondo (ONDO): %13,7 Ribbon Finance (RBN): -%13,5 Bitcoin Cash (BCH): -%12,9

Her ne kadar son 24 saatte piyasanın büyük bir bölümü çakılsa da hala yükselişte olan kripto paralar da var. İşte bugün en çok yükselen kripto paralar:

Core (CORE): %33,2 Zebec Network (ZBCN): %18,2 OKB (OKB): %4,8 Calestia (TIA): %1,2

Son 24 saatte yaşanan yükselişler ve düşüşler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 115 milyar dolar azaldı ve 2,416 trilyon dolara geriledi.