Son 24 saatte deyim yerindeyse kripto para piyasasında kan gövdeyi götürdü. Birçok kripto para birimi bu süreçte çift haneli oranlarda değer kayıpları yaşadı.

Bitcoin 12 Nisan’da yaklaşık 5 bin dolar değer kaybetti. Son 24 saatte 70.909 dolardan 65.638 dolara kadar gerileyen Bitcoin, altcoin’lerde de sert düşüşleri tetikledi.

Altcoin’lerde daha sert düşüşlerin yaşandığı, Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki artıştan da anlaşılıyor. Bu süreçte birçok memecoin %20’nin üzerinde değer kaybetti.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Aslında lider kripto para birimi Bitcoin bu haftaya iyi bir başlangıç yapmıştı. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilginin artmasıyla BTC fiyatı 72.500 dolarla son dört haftanın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Çarşamba günü 67.500 dolara kadar gerileyen BTC, sonrasında toparlanarak 71.000 dolar direncini geçmeye çalıştı. Ancak ABD merkez bankası Fed’in açıklamaları, Bitcoin’de yaklaşık 5 bin dolarlık düşüşe ve kripto para piyasasında 1 milyar dolarlık tasfiyeye yol açan düzeltmeyi tetikledi.

Son 24 saatte 65.638 dolara kadar gerileyen BTC, şu anda 67.4013 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti 1,326 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Düşen ve Yükselen Kripto Paralar

Son 24 saatte yaşanan fiyat düzeltmesine rağmen Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin artması tek bir anlama geliyor. Altcoin’ler bu süreçte Bitcoin’den daha kötü bir performans sergiledi.

Her ne kadar birçok altcoin, son 24 saatteki en düşük seviyelerinden bu yana bir miktar toparlansa da hala piyasa kırmızı renkte. Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar şu şekilde:

Conflux (CFX): -%23,2 Core (CORE): -%23 THORChain (RUNE): -%22,1 dYdX (DYDX): -%19,9 EOS (EOS): -%19,7 Optimism (OP): -%19,4 Theta Network (THETA): -%19,2 Zebec Network (ZBCN): -%18,9 Fantom (FTM): -%18,9 Dogwifhat (WIF): -%18,8

Günlük bazda yükseliş yaşayan iki kripto para bulunuyor. Bunlar ONDO (%4,7) ve LEO (%0,3). Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %6,5 oranında azaldı ve 2,571 trilyon dolara geriledi.