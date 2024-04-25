Son 24 saatte düşüşe geçen Bitcoin (BTC) 63.500 dolar bandına kadar geriledi. Böylelikle bir kez daha kripto para piyasasının toplam değeri 2,5 trilyon doların altına geriledi.

Düşüşe geçmeden önce 66.000 dolar bandında işlem gören BTC, birkaç kez 67.000 dolar direncini aşmak için girişimde bulundu ancak ne yazık ki başarısız oldu. Son 24 saatlik süreçte Bitcoin’in yanı sıra altcoin’lerde de sert değer kayıpları yaşandı.

Bitcoin 64.000 Doların Altına Geriledi

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Bitcoin geride bıraktığımız haftalarda İran ile İsrail arasında artan jeopolitik gerilimler neticesinde iki kez 60.000 doların altına geriledi. Ancak 20 Nisan’da gerçekleşen Bitcoin blok ödülü yarılanması sonucunda BTC fiyatı hızla yükselerek 65.000 doları aştı.

Geride bıraktığımız birkaç gün içerisinde iki kez 67.000 dolar direncini aşmayı deneyen Bitcoin bu denemelerde başarısız oldu ve son 24 saatte 63.500 dolar bandına kadar geriledi.

Son 24 saatte %4,4 oranında değer kaybeden BTC, 63.480 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,258 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51 olarak ölçümleniyor.

Bugün En Çok Yükselen ve Düşen Altcoin’ler

Bitcoin’in 63.500 dolar bandına gerilemesiyle birçok altcoin de olumsuz etkilendi. Son 24 saatte en çok değer kaybeden altcoin’ler şu şekilde:

Hedera (HBAR): -%18,8 Dogwifhat (WIF): -%15 Jupiter (JUP): -%14 Fetch.ai (FET): -%12,1 SingularityNET (AGIX): -%11 Ethena (ENA): -%11,4 Avalanche (AVAX): -%10,8 The Graph (GRT): -%10,8 Wormhole (W): -%10,4 Aptos (APT): -%10,1

Son 24 saatte az da olsa bazı kripto para birimleri yükselişler yaşadı. Bunlar şu şekilde: TRX %1, LEO %1,2, EOS %0,3, DAI %0,1.

Günlük bazda yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %3,9 oranında değer kaybetti ve 2,479 trilyon dolar bandına geriledi.