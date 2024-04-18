Son 24 saatte en kötü performans gösteren kripto paralar arasında Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) dün haftalar sonra ilk kez 60.000 doların altına geriledi.

Doğal olarak altcoin’ler de düşüşe geçti. SOL, DOGE ve TON gibi popüler kripto para birimleri %5 ile %6 arasında değer kayıpları yaşadı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Geride bıraktığımız hafta Cuma günü 71.000 dolar sınırına dayanan Bitcoin (BTC), sonrasında ABD merkez bankası Fed’den gelen açıklamalar ve İran’ın İsrail’e misilleme saldırısı başlatmasının ardından düşüşe geçti.

İlk olarak Cuma günü 71.000 dolar sınırından 65.000 dolara kadar gerileyen BTC, sonrasında 2 bin dolarlık artış yaşadı ve 67.000 dolara yükseldi. Ancak Cumartesi günü İran’ın İsrail’e karşı saldırı başlatmasının ardından Bitcoin (BTC) 61.000 dolara geriledi.

Pazar ve Pazartesi günleri bir miktar toparlanan Bitcoin, 17 Nisan Çarşamba günü 60.000 doların altına geriledi.

Son 24 saatte bir miktar toparlanan Bitcoin (BTC) 61.590 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,213 trilyon dolar ve Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen ve Düşen Kripto Paralar

Son 24 saatte altcoin’ler bir kez daha düşüşe geçti. %2,2 oranında değer kaybeden ETH 3.100 dolardan 3.000 doların altına geriledi. Binance Coin (BNB) %0,1’lik yükselişle 543 dolardan işlem görüyor.

Bugün en çok düşen kripto paralar şu şekilde:

Zebec Protocol (ZBCN): -%13,9 Ethena (ENA): -%11,7 Calestia (TIA): -%11,1 Ondo (ONDO): %10,4 THORChain (RUNE): -%10,1

Bugün en çok yükselen kripto paralar ise şunlar:

Bitget Token (BGB): %4,6 Litecoin (LTC): %4,5 Injective (INJ): %3,4 Bitcoin Cash (BCH): %2,7 NEAR Protocol (NEAR): %1,3

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 50 milyar dolar azaldı ve 2,358 trilyon dolara geriledi.