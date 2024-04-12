Dogwifhat (WIF) günün en kötü performans gösteren kripto para birimleri arasında yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) dün 70.000 doların altına geriledi. Ancak Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’indeki çıkışlara rağmen BTC fiyatı yeniden 70.000 doların üzerine dönmeyi başardı.

Son 24 saatte altcoin’lerin büyük bir bölümü yeniden yükselişe geçti. Günlük bazda %2,9 oranında değer kaybeden Toncoin (TON) dikkat çekiyor.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Geride bıraktığımız hafta, ABD hükümetinin Bitcoin satışı yapacağına dair söylentiler sonucunda BTC 64.500 dolara kadar gerilemişti.

Hafta sonu bir miktar toparlanan BTC 70 bin dolar sınırına dayanmış ancak geçmeyi başaramamıştı. Bu hafta başında 72.500 dolara kadar yükselen BTC sonrasında ABD’den gelen Mart ayı TÜFE verilerinin de etkisiyle 67.500 dolara kadar geriledi.

Son 24 saatte %0,7 oranında değer kazanan Bitcoin 70.791 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,394 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50,5 olarak ölçülüyor.

İlginç bir şekilde Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’indeki agresif sermaye çıkışlarına rağmen BTC fiyatı 70.000 doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin yükselmesiyle altcoin’lerdeki kan kaybı sürüyor. ETH, XRP, TON, AVAX, SHIB, BCH, NEAR, UNI ve ETC gibi popüler kripto para birimleri kırmızı renkte.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

BitTorrent (BTT): %9,4 Cronos (CRO): %7 Conflux (CFX): %6,7 Nervos Network (CKB): %6,7 VeChain (VET): %5,3 Binance Coin (BNB): %4,3 Pepe (PEPE): %4,6 EOS (EOS): %4,3 Chainlink (LINK): %2,4 Bitget Token (BGB): %1

Bugün en çok değer kaybeden kripto paralar arasında RBN (-%9,6), TAO (-%7,8), JUP (-%5,9), ZBCN (-%4,4), WIF (-%5) ve ENA (-%3,9) yer alıyor.

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,2 oranında arttı ve 2,758 trilyon dolara yükseldi.