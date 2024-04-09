Toncoin (TON) kripto para piyasasındaki yükseliş trendine liderlik ediyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) dün 72.500 doların üzerine kadar yükseldi. Fakat BTC fiyatı bu bölgede tutunmayı başaramadı. BTC şu anda 70.906 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasa değeri sıralamasına göre en büyük ilk 10 kripto para arasında BNB -%2,2, SOL -%3,5, DOGE -%4,8 oranında değer kaybetti. Bununla birlikte son 24 saatte %16,9 oranında değer kazanan Toncoin (TON), Cardano’nun ADA’sını geride bırakarak 10. sıraya yükseldi.

Bitcoin (BTC) 72.500 Dolar Direncini Geçemedi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) geride bıraktığımız hafta sert düşüşler yaşadı. Bu düşüşte Çarşamba günü ABD hükümetinin Coinbase borsasına 2.000 BTC göndermesi de etkili oldu. Hafta sonu 70.000 dolara kadar yükselen ancak tutunamayan BTC, bu haftaya harika bir başlangıç yaptı.

Bu hafta başında 72.500 doların üzerine kadar yükselen BTC, 73.740 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoruna doğru ilerlerken ayılar tarafından durduruldu. Yaklaşık 2 bin dolara varan değer kayıpları yaşayan BTC şu anda 70.900 dolar bandında işlem görüyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 1,394 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Son günlerde en çok dikkat çeken projeler arasında yer alan TON yükseliş trendine bugün de devam etti. Son 24 saatte %16,9 oranında değer kazanan TON böylelikle ADA’yı geride bırakarak 10. en büyük kripto para oldu.

İşte bugün en çok yükselen kripto paralar:

Toncoin (TON): %16,9 NEO (NEO): %12 Ethena (ENA): %14,4 Nervos Network (CKB): %11,3 GALA (GALA): %6,7 Fantom (FTM): %5,8 Theta Network (THETA): %5,5 EOS (EOS): %4,5 Ribbon Finance (RBN): %4,1 Aave (AAVE): %3,6

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %1,3 oranında azaldı ve 2,793 trilyon dolara geriledi.