Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında Bitcoin Cash (BCH) ve Binance Coin (BNB) yer alıyor.

3 Nisan’da birkaç kez 66.000 doların altına gerileyen BTC, şu anda 66.200 dolar bandında işlem görüyor.

Günlük bazda SOL -%2,5, XRP -%2,5 ve DOGE -%2,7 oranında değer kaybetti.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Geride bıraktığımız hafta 72.000 doları geçemeyen Bitcoin, bu hafta başında 70.000 dolardan 64.400 dolara kadar geriledi. Böylelikle BTC son 10 günün en düşük seviyesini belirledi.

Son 24 saatte -%0,5 oranında değer kaybeden BTC, 66.220 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değer 1,303 milyar dolar, Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,6 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Nisan ayı başındaki blok ödülü yarılanması nedeniyle Bitcoin Cash (BCH) en popüler kripto paralar arasında yer alıyor. Bazı gecikmelerin ardından Bitcoin Cash tarihinin ikinci blok ödülü yarılanması kısa bir süre önce gerçekleşti.

Blok ödülü yarılanmasıyla birlikte ağdaki blok ödülü 6,25 BTC’ye geriledi. Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Bitcoin SV (BSV): %11,5 Bitcoin Cash (BCH): %11,6 Bittensor (TAO): %6 Ethereum Classic (ETC): %6,4 Monero (XMR): %5,5 Chiliz (CHZ): %6,8 eCash (XEC): %4,3 Ethena (ENA): %5,2 Binance Coin (BNB): %3,4 Maker (MKR): %3,2

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 2,631 trilyon dolara yükseldi.