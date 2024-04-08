Bugün en çok yükselen kripto paralar arasında Dogwifhat (WIF) ve Dogecoin (DOGE) yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte %3,8 oranında değer kazanarak yeniden 72.000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de bu süreçte yükselişe geçti. Ethereum (ETH) 3.624 dolara, Dogecoin (DOGE) ise 0,2063 dolar yükseldi.

Bitcoin (BTC) 72.000 Dolara Yükseldi

Geride bıraktığımız hafta Pazartesi günü 68.000 dolara, Salı günü ise 66.000 dolara kadar gerileyen Bitcoin’de kan kaybı durmadı. Çarşamba günü Bitcoin fiyatı 64.500 dolarla son 10 günün en düşük seviyesini belirledi.

Hafta sonu 69.000 dolara yükselen Bitcoin, Pazartesi günüyle birlikte sırasıyla 70.000 dolar, 71.000 dolar ve 72.000 dolar seviyelerini geride bıraktı.

Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasına iki haftadan az bir süre kaldı. Bu nedenle kripto para topluluğu, lider kripto para biriminin, yarılanmadan önce 73.740 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini geçmeyi başarıp başaramayacağını merak ediyor.

Son 24 saatte %3,8 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) 72.190 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,417 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para ETH son 24 saatte %6,9 oranında değer kazanarak 3.624 dolara kadar yükseldi. En büyük ilk 10 kripto para arasında BNB %1,9, SOL %1,8, XRP %2, DOGE %5,7 ve ADA %2,9 oranında değer kazandı.

İşte bugün en çok yükselen kripto paralar:

Dogwifhat (WIF): %16,4 Nervos Network (CKB): %16,4 Lido DAO (LDO): %13,8 NEO (NEO): %13,2 Toncoin (TON): %9,2 Beam (BEAM): %9,1 Pepe (PEPE): %8,8 Floki (FLOKI): %6,9 VeChain (VET): %6,5 Floki (FLOKI): %6,1

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketliliklerinin sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %4 oranında artarak 2,822 trilyon dolara yükseldi.