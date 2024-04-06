Son 24 saatte iyi performans gösteren kripto paralar arasında NEAR, STX, TON ve AVAX yer alıyor.

Bitcoin fiyatı geride bıraktığımız hafta, düşüş trendini sürdürdü. 10 günün en düşük seviyesine gerileyen lider kripto para birimi, sonrasında 5 bin dolarlık toparlanma kaydetse de ne yazık ki 70.000 doların üzerine yükselmeyi başaramadı.

Bu süreçte altcoin’ler de ciddi değer kayıpları yaşadı. Ancak dünkü fiyat düzeltmesinin ardından büyük bir bölümü yeniden toparlanmaya başladı.

Bitcoin 68.000 Doları Geçmeye Çalışıyor

Geride bıraktığımız hafta Pazar günü Bitcoin fiyatı 71.000 doları geçmekte başarısız oldu. Bu hafta başında, Pazartesi günü, Bitcoin’deki düşüş trendi derinleşti ve iki bin dolarlık düşüş yaşandı.

Salı günü bir kez daha 70.000 doların üzerine yükselen Bitcoin sonrasında yeniden düşüşe geçti ve 66.000 dolara kadar geriledi.

Takip eden saatlerde Bitcoin 64.500 dolarla son 10 günün en düşük seviyesini belirledi. Bu düşüş, ABD hükümetinin Silk Road’tan ele geçirdiği Bitcoin’lerin 2.000 BTC’lik kısmını Coinbase’e aktarmasının ardından geldi. ABD hükümetinin BTC satacağına dair endişeler, Bitcoin’deki düşüş trendini derinleştirdi.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,7 oranında değer kazanan BTC, 67.758 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,333 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Son 24 saatte altcoin’ler yeniden yükselişe geçmeye başladı. ETH %2,2, SOL %2,7, XRP %2,4, ADA %1,9 ve SHIB %1,9 oranında değer kazandı. Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Ethena (ENA): %22,7 eCash (XEC): %17,4 ORDI (ORDI): %16 Flare (FLR): %14,9 Injective (INJ): %13 Chiliz (CHZ): %8,7 Wormhole (W): %8,1 Stacks (STX): %7,6 Ondo (ONDO): %7,2 NEAR Protocol (NEAR): %6,9

Bu kripto para birimlerinin dışında Bitcoin SV %8,1, Dogecoin %6,9 ve Render (RNDR) %6,4 oranında değer kazandı. Bugün yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %1,7 oranında artarak 2,659 trilyon dolara yükseldi.