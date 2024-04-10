Bugün en çok değer kaybeden kripto paralar arasında WIF, APT ve CFX yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte %2,5 oranında değer kaybetti ve 69.000 doların altına kadar geriledi. Bu süreçte altcoin’lerin büyük bir bölümü de düşüşe geçti.

BCH, DOT, DOGE, ICP, RNDR, WIF ve APT gibi popüler kripto para birimleri günlük bazda kayda değer kayıplar yaşadı.

Bitcoin 69.000 Doların Altına Geriledi

Bitcoin geride bıraktığımız hafta 64.500 dolara kadar geriledi. Böylelikle BTC son birkaç günün en düşük seviyesini kaydetti. Ancak boğaların devreye girmesiyle BTC geride bıraktığımız hafta Perşembe gününden sonra toparlanmaya başladı. Bitcoin Pazar günü 70.000 dolar seviyesinin üzerine çıkma mücadelesi verdi ancak başarısız oldu.

Bu haftaya yükselişle başlayan BTC, ETF’lere yönelik sermaye girişinin azalmasına rağmen 72.500 doların biraz üzerine kadar yükseldi ve böylelikle son dört haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak Bitcoin yükseliş trendini devam ettiremedi ve gerilemeye başladı.

Son 24 saatlik süreçte yaşanan değer kayıplarıya birlikte Bitcoin 68.207 dolara kadar geriledi. Bitcoin şu anda 69.066 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,359 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti %50 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

En büyük 20 kripto para arasında BCH, DOT, MATIC, ADA, XRP, DOGE, UNI ve SOL en çok değer kaybı yaşayan projeler. Bugün en çok yükselen kripto paralar ise şu şekilde:

Nervos Network (CKB): %14,7 Ethena (ENA): %9,1 Bittensor (TAO): %7,9 Fantom (FTM): %1,2 Tokenize Xchange (TKZ): %1,1 LEO Token (LEO): %0,6 Binance Coin (BNB): %0,5

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %2,5 oranında azaldı ve 2,713 trilyon dolara geriledi.